Stray Kids, nhóm K-pop đầu tiên 8 lần ra mắt liên tiếp giữ vị trí số 1 Billboard

Stray Kids là nhóm nhạc K-pop đầu tiên lần thứ 8 liên tiếp ra mắt đều giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 sau khi EP mới nhất “Do It” soán ngôi album phòng thu của ngôi sao nhạc pop toàn cầu Taylor Swift “The Life of a Showgirl”.

Vị trí số 1 của Stray Kids với EP “Do it” trên Billboard 200, bảng xếp hạng các album phổ biến nhất trong tuần tại Mỹ được đo bằng đơn vị album tương đương, tính toán tổng lượng tiêu thụ âm nhạc, bao gồm doanh số bán album vật lý, lượt tải xuống bản nhạc kỹ thuật số và lượt phát trực tuyến.

Theo công ty dữ liệu âm nhạc Luminate, album của Stray Kids đã bán được 295.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ tính đến ngày 27/11. Trong tổng số đó, 286.000 là từ doanh số bán album truyền thống, làm nổi bật doanh số bán album vật lý mạnh mẽ của nhóm.

Theo JYP Entertainment, doanh số bán hàng của nhóm đã đưa “Do It” trở thành album bán chạy thứ bảy tại Hoa Kỳ trong năm nay. Ảnh: JYP Entertainment

Nhóm nhạc này hiện đã có tám album đạt vị trí số 1 khi ra mắt kể từ album đầu tiên “Oddinary” đứng đầu bảng xếp hạng năm 2022, tiếp theo là “Maxident” cũng vào năm 2022, “5-Star” và “Rock-Star” vào năm 2023, “Ate” và “Hop” vào năm 2024, “Karma” vào tháng 6/2025 và lần thứ 8 là “Do it” mới giữ vị trí đứng đầu Billboard 200 vào tuần cuối tháng 11/2025.

Với thành tích gần đây nhất của “Do it”, Stray Kids đã mở rộng kỷ lục của mình về số lượng album đứng đầu Billboard 200 nhiều nhất đối với một nhóm nhạc K-pop, tiếp theo là BTS với 6 album, Ateez với 2 album và Blackpink, SuperM, Tomorrow X Together, NewJeans và Twice với 1 album mỗi nhóm.

Đáng chú ý, Stray Kids cũng là nhóm nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Billboard khi ở vị trí số 1 với 8 lần vào bảng xếp hạng ngay khi ra mắt. Stray Kids hiện cũng nắm giữ kỷ lục nhóm nhạc có nhiều album No. 1 nhất trên Billboard 200 trên toàn thế giới trong thế kỷ 21. Theo sau họ là BTS, Linkin Park và Dave Matthews Band, mỗi nhóm có sáu album No. 1.

Bên cạnh Billboard, Stray Kids cũng đang tạo nên làn sóng trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu lớn khác. Trên Bảng xếp hạng xu hướng chính thức của Vương quốc Anh, hai ca khúc chủ đề kép “Do It” và “Megaverse” trong album lần lượt xếp vị trí số 5 và số 9 tính đến ngày 25/11.

Stray Kids giành giải Album của năm tại Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards được tổ chức tại Công viên thể thao Kai Tak ở Hồng Kông. Ảnh: CJ ENM

Nhóm nhạc dẫn dắt thế hệ thứ tư của K-pop

Stray Kids cũng là nhóm nhạc nam thế hệ thứ tư nổi bật nhất đã giành được hai trong bốn giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Âm nhạc Châu Á Mnet 2025 ở Hồng Kông, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ trong một ngành công nghiệp vốn lâu nay bị thống trị bởi các nghệ sĩ thế hệ thứ ba như BTS và Seventeen.

Stray Kids ra mắt lần đầu vào năm 2020 và đã nổi lên như những ví dụ điển hình cho cách tiếp cận mới của thế hệ K-pop thứ tư, tận dụng thị trường nước ngoài để tạo ra tác động thương mại và văn hóa đáng kể.

Stray Kids đã giành giải Album của năm. Chiến thắng này không chỉ phản ánh mức độ nổi tiếng mà chúng còn đánh dấu sự xuất hiện của các nghệ sĩ thế hệ thứ tư với tư cách là những thế lực hiện tại của K-pop.

Stray Kids đã tạo nên một con đường khác biệt. Tự sản xuất phần lớn âm nhạc của mình, âm nhạc mạnh mẽ của nhóm đã đưa họ lên các bảng xếp hạng Billboard và các sân khấu lễ hội lớn của phương Tây, bao gồm Coachella và Lollapalooza Paris. Album phòng thu thứ tư của họ, “Karma”, đã bán được 3,03 triệu bản ngay trong tuần đầu tiên, khẳng định sức mạnh thương mại của họ giữa các nhóm nhạc thuộc thế hệ thứ tư.

Tuy nhiên, nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun cho biết: “Stray Kids đã đứng đầu các bảng xếp hạng album và dẫn đầu các lễ hội lớn, nhưng lượng fandom của họ chưa đủ lớn để có thể thách thức dòng nhạc chính thống như BTS. Một khi BTS phát hành những bài hát hay và bắt đầu lưu diễn, sự chú ý có thể sẽ đổ dồn về phía họ”.

