Trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và bàn giao nhà tình nghĩa

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2025, ngày 10/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ (HTGĐLS) Việt Nam phối hợp với Sở Nội vụ, Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước tại khu 5, phường Vân Phú.

Dự buổi trao tặng có các đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Danh dự Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Hội HTGĐLS Việt Nam, Hội HTGĐLS tỉnh, Sở Nội vụ...

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước ở phường Vân Phú.

Mẹ Nguyễn Thị Phước có chồng là liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, con trai là liệt sỹ chống Mỹ và con gái là thương binh. Tại buổi đến thăm, đồng chí Trần Việt Cường cùng đoàn đã ân cần động viên, trao quà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của gia đình Mẹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng chí chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu; đồng thời mong muốn Hội HTGĐLS tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động tri ân, tăng cường kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực hơn cho các gia đình chính sách còn khó khăn.

Các đại biểu cắt băng Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Gia.

Trước đó, Hội HTGĐLS Việt Nam, Sở Nội vụ và Hội HTGĐLS tỉnh, xã Minh Hòa đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Gia, sinh năm 1959, là vợ liệt sỹ Hà Thanh Vân ở khu Đức Xuân, xã Minh Hòa. Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng 390 triệu đồng, từ sự hỗ trợ của Hội, sự vào cuộc của các ban, ngành, tổ chức, cùng nguồn vốn vay ngân hàng và đóng góp của gia đình.

Các đại biểu trao hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Gia.

Các đại biểu thắp hương tri ân Liệt sỹ Hà Thanh Vân.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà tình nghĩa của gia đình bà Đinh Thị Gia.

Lãnh đạo xã Minh Hòa tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Gia.

Quang cảnh Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Gia.

Ngọc Lam