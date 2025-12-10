Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025

Ngày 10/12, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 2 - phường Vĩnh Phúc), đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tháng 12/2025. Buổi tiếp được kết nối trực tuyến với điểm cầu Cơ sở 1 – phường Việt Trì, Cơ sở 3 – phường Hòa Bình và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tiếp công dân Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Thị Cam ở thôn Quang Khải, xã Bình Xuyên, đại diện cho 20 hộ dân thôn Đồng Nhạn và thôn Ngũ Hổ xã Thiện kế cũ (nay là thôn Đồng Nhạn và thôn Quang Khải, xã Bình Xuyên) đề nghị giao đất giãn dân cho con em của các hộ gia đình bị nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp Bá Thiện.

Công dân Nguyễn Văn Tuất đại diện cho các hộ dân đề xuất, kiến nghị tại buổi tiếp công dân

Theo công dân Nguyễn Văn Tuất: Tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất năm 2017 để thực hện dự án, một số trường hợp là con, em của các hộ dân có đất bị thu hồi, đã xây dựng gia đình, ở cùng đất của bố mẹ và không có nơi ở nào khác; một số trường hợp ở trên đất không đủ điều kiện về bồi thường về đất ở nhưng cũng không còn nơi ở nào khác.

Ngày 28/6/2017, UBND huyện Bình Xuyên có Văn bản số 704/UBND-GPMB xin ý kiến UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giải quyết vướng mắc mắc trong công tác bồi tường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thôn Đồng Nhạn, thôn Ngũ Hổ xã Thiện Kế khi thu hồi đất để thực hiện dự án KCN Bá Thiện II, trong đó đề xuất UBND tỉnh nội dung: “ Trường hợp các hộ có con em đã xây dựng gia đình vẫn ở trên đất cùng bố mẹ: Đề nghị giao cho các trường hợp này 01 suất đất giãn dân 100m2 băng trong khu tái định cư theo quy hoạch và được nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá bồi thường đất ở bị thu hồi vào dự án”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu, đề xuất hướng giải quyết các vụ việc

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu, đề xuất hướng giải quyết các vụ việc

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu, đề xuất hướng giải quyết các vụ việc

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 5198/UBND-NN2 đồng ý với đề xuất của UBND huyện Bình Xuyên tại Văn bản số 704/UBND-CPMB ngày 28/6/2017 nêu trên. Sau khi được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý, các hộ dân thôn Đồng Nhạn và thôn Ngũ Hổ đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho các tổ chức làm nhiệm vụ bồi tường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án KCN Bá Thiện II.

Tuy nhiên, do thời điểm đó UBND xã Thiện Kế (cũ) chưa bố trí được quỹ đất để giao cho các hộ trước khi tổ chức xét duyệt; tiếp đó, do chính sách về đất đai, các văn bản pháp luật về đất đai có sự thay đổi nên trong quá trình giải quyết còn gặp vướng mắc... Đến nay, con em các hộ dân thôn Đồng Nhạn, thôn Ngũ Hổ xã Thiện Kế (cũ) có đất bị thu hồi khi thực hiện dự án KCN Bá Thiện II chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, dẫn đến có đơn thu kéo dài.

Lãnh đạo UBND xã Bình Xuyên giải trình làm rõ thêm vụ việc công dân Nguyễn Văn Tuất kiến nghị

Sau khi nghe trình bày của công dân, lãnh đạo UBND xã Bình Xuyên giải trình và ý kiến tham mưu, đề xuất của các sở, ngành, thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ với kiến nghị, đề xuất của các hộ dân; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc cũ và hồ sơ về đất đai của từng hộ dân, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của các hộ dân, bảo đảm việc giải quyết xong trước ngày 15/1/2026.

Quang cảnh buổi tiếp công dân

Cũng tại buổi tiếp, lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp trước, trong đó có 8 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 13 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Ban Tiếp công dân tỉnh làm đầu mối, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối đôn đốc, tham mưu giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đinh Vũ