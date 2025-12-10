HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ Hai: Thống nhất nhiều quyết sách quan trọng

Sáng 10/12, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX tiếp tục chương trình làm việc, với các nội dung thảo luận tại hội trường; thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Tại phiên làm việc, HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ. Không khí thảo luận được đánh giá sôi nổi, trách nhiệm; 32 lượt ý kiến tập trung phân tích tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Các đại biểu thống nhất cao với báo cáo của UBND tỉnh; ghi nhận sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tiến bộ rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh; mô hình chính quyền hai cấp từng bước vận hành ổn định. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ tính bền vững của thu ngân sách, khó khăn của doanh nghiệp, số liệu giảm nghèo; khắc phục bất cập trong giáo dục, y tế, quản lý đất đai, môi trường và trật tự đô thị.

Các tổ đại biểu đồng thuận với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026–2030; đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh tế - nông nghiệp công nghệ cao, nâng chất lượng dịch vụ công, tăng cường bảo đảm an ninh mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Trên cơ sở tổng hợp thảo luận tổ, HĐND tỉnh dành thời gian để đại biểu tiếp tục tham luận và giải trình tại hội trường. Có 12 đại biểu tham gia ý kiến (4 ý kiến trực tiếp, 8 ý kiến gửi bằng văn bản), tập trung vào các nhóm nội dung: phát triển kinh tế – xã hội, quản trị địa phương, đo đạc - hồ sơ địa chính, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những vấn đề được nêu đã được lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ ngay tại phiên họp. Các ý kiến tham luận bằng văn bản được các tiếp thu, giải trình bằng văn bản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khái quát kết quả phát triển năm 2025 với nhiều điểm nhấn: Kinh tế tăng trưởng cao; thu ngân sách vượt xa dự toán; thu hút đầu tư FDI, DDI đạt kỷ lục; giải ngân đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; hạ tầng trọng điểm được triển khai mạnh; an sinh xã hội chuyển biến rõ nét; hệ thống văn bản sau sáp nhập đã được hoàn thiện để vận hành thống nhất từ ngày 1/1/2026. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dành thời gian phân tích sâu 6 nhóm vấn đề lớn mà đại biểu và cử tri quan tâm. Đó là: Công tác lập Quy hoạch tỉnh và tích hợp quy hoạch xã, phường - nhiệm vụ then chốt quyết định không gian phát triển sau sáp nhập; Xử lý khối lượng lớn tài sản công dôi dư, bảo đảm đúng luật, tránh thất thoát; Giải pháp đa dạng hóa và tăng thu bền vững trong bối cảnh nguồn thu từ đất và FDI chiếm tỷ trọng lớn; Quản lý đất đai, khoáng sản và kiểm soát ô nhiễm môi trường - các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, chịu nhiều sức ép phát triển; Tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhất là tại cấp xã sau sáp nhập, khi khối lượng nhiệm vụ tăng mạnh nhưng nguồn lực còn hạn chế; Bảo đảm an ninh trật tự, xử lý tội phạm công nghệ cao, hàng giả, lừa đảo - những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Về nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tăng trưởng 11%; thu ngân sách trên 58 nghìn tỷ đồng; giải ngân 100% vốn đầu tư công. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hệ thống quy hoạch; nâng cấp hạ tầng giao thông liên vùng; quản lý chặt đất đai, khoáng sản; chăm lo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, phí - lệ phí, chính sách môi trường, nông nghiệp, giáo dục, biên chế và một số cơ chế đặc thù phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong giai đoạn mới. Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2026, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định kỳ họp đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với tinh thần đổi mới và trí tuệ, HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, xem xét các báo cáo thường kỳ, thảo luận sâu về nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đồng thời thông qua 25 nghị quyết quan trọng làm cơ sở triển khai mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bám sát nghị quyết, khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh - an sinh xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đối với các nghị quyết chuyên đề, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng giám sát sau kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với HĐND các cấp.

Đồng chí khẳng định sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị sẽ tạo nền tảng để tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra.

Nguyễn Yến - Phương Thanh