Ngày 10/12, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 35 Luật và Nghị quyết

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 10/12, Quốc hội dành trọn cả ngày để biểu quyết thông qua 30 Luật và 5 Nghị quyết.

Chiều 9/12/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Trong phiên họp buổi chiều; Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Vào cuối phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp riêng biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng ngày 9/12/2025 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Báo cáo công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân năm 2025; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2025.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2025.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về: Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2025. Tại phiên thảo luận có 16 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau: Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; công tác ngăn chặn tội phạm; công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác xét xử của Tòa án; công tác xét xử, giải quyết các loại vụ việc; công tác hòa giải ở Tòa án; công tác xây dựng pháp luật; kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tiếng nói của cử tri; chính sách xã hội; chính sách đối với người có công; quản lý phát triển báo chí; vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp...

Trong phiên họp buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Tại phiên thảo luận có 12 lượt đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng không chịu thuế; thuế suất; hoàn thuế giá trị gia tăng; hiệu lực thi hành khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng nông sản chưa chế biến... Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về nguồn lực ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết khác; điều chỉnh dự toán năm 2025 cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 nội dung: Việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam; Về nguồn lực ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết khác; điều chỉnh dự toán năm 2025 cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về: Việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam; Nguồn lực ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết khác; điều chỉnh dự toán năm 2025 cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn baotintuc.vn