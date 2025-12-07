Cơ sở pháp lý cho tổ chức bầu cử an toàn, tiết kiệm

Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến thông qua Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Phú Thọ. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thống nhất xây dựng, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước phục vụ cho công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Việc tổ chức các hội nghị về công tác bầu cử là một trong những nội dung được hỗ trợ chi theo quy định.

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều, quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; trọng tâm là quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 15 nội dung chi, gồm: Tổ chức hội nghị; bồi dưỡng các cuộc họp; công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát bầu cử của HĐND các cấp, Uỷ ban bầu cử các cấp...; xây dựng văn bản; bồi dưỡng trực tiếp cho những người phục vụ; khoán chi hỗ trợ cho người ứng cử ĐBQH ở địa phương thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và đi tiếp xúc cử tri ở địa bàn được giới thiệu ứng cử; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử...

Hiện nay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/05/2025 ấn định ngày bầu cử ĐBQ khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15/03/2026; Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Bộ Tài chính đã ban hành thông tư, trong đó quy định Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thống nhất với UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể tại địa phương để các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đảm bảo thống nhất, đúng theo quy định. Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn đó, việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Phú Thọ là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy, việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của Luật, đảm bảo tính khả thi của quy định. Mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2026; phù hợp với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí là căn cứ để xác định nguồn lực chi thường xuyên cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và ngân sách cấp dưới cho công tác bầu cử...

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã thực hiện nguyên tắc, áp dụng mức chi tính bằng tỷ lệ % so với mức chi tại Trung ương đối với cấp tỉnh là 70%, cấp xã là 60% với các nhiệm vụ: Bồi dưỡng các cuộc họp; công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của HĐND các cấp, Ủy ban bầu cử các cấp, các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp; xây dựng văn bản; bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; hỗ trợ cho người ứng cử ĐBQH ở địa phương thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và đi tiếp xúc cử tri ở địa bàn được giới thiệu ứng cử; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Đối với các nhiệm vụ như: Đóng hòm phiếu, khắc dấu, làm bảng niêm yết danh sách bầu cử, mức chi được áp dụng bằng mức chi của Trung ương. Nghị quyết cũng quy định mức khoán hỗ trợ cước điện thoại di động trên cơ sở nhu cầu thực tế, phù hợp khả năng của ngân sách địa phương.

Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm các hoạt động chuẩn bị, tổ chức bầu cử được triển khai kịp thời, đúng quy định và hiệu quả. Đồng thời, việc quy định rõ mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ giúp bảo đảm quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bầu cử; tránh lãng phí, thất thoát, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong sử dụng ngân sách Nhà nước; tạo thuận lợi cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Lệ Oanh