Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX: Tăng trưởng 10,52% trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Sáng 8/12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ Hai - kỳ họp thường lệ cuối năm. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy khẳng định: Năm 2025, trong bối cảnh vừa sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh vẫn duy trì được đà phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện; nhiều dự án lớn được triển khai; xây dựng nông thôn mới có bước tiến rõ rệt; văn hoá – xã hội có chuyển biến; an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ; quốc phòng – an ninh giữ vững. Hoạt động của HĐND tỉnh được đánh giá cao nhờ sự chủ động, đổi mới và kịp thời ban hành các nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư công, phát triển hạ tầng kết nối và một số điểm nghẽn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, để thống nhất giải pháp hiệu quả hơn cho năm 2026.

Về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị những nội dung trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững; tăng cường giám sát và đối thoại với cử tri; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, chăm lo tốt Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người dân, tạo nền tảng để tỉnh bước vào năm 2026 với quyết tâm cao và khí thế mới.

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh khóa XIX đã tập trung nghe UBND tỉnh trình báo cáo và Tờ trình về các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo cho thấy nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năm 2025, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, quý sau cao hơn quý trước; ước cả năm tăng 10,52% so với 2024, vượt mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô GRDP đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, tăng 15,56% so với năm 2024; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng, tăng 14,37% so với năm 2024. Thu ngân sách vượt xa dự toán với hơn 57 nghìn tỷ đồng, đạt 127,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 95% tổng kế hoạch.

Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, thu hút 1,51 tỷ USD vốn FDI (tăng 64% so với năm 2024) và gần 220 nghìn tỷ đồng vốn DDI (gấp 3,6 lần so với năm 2024); số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với 4.546 doanh nghiệp. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch, giáo dục và y tế đều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71%. Chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt với 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; mô hình chính quyền hai cấp vận hành ổn định; an ninh – quốc phòng được bảo đảm.

Báo cáo cũng nêu rõ các hạn chế cần khắc phục và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 – năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026–2030. Tỉnh đặt trọng tâm vào cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nhất là trong các ngành kinh tế tri thức như AI, vi mạch bán dẫn. Tỉnh ưu tiên hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, giao thông liên vùng; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại; tăng cường quản lý tài nguyên – khoáng sản; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập.

Các đại biểu cũng đã nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đinh Công Thực trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã trình bày tóm tắt 10 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề ngân sách, tài chính, kế hoạch gồm: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; các mức thu, chế độ miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công năm 2026...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trình bày tóm tắt nhóm các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 05 tờ trình dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ, số lượng biên chế, hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2026; mức học phí và hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục dân lập tư thục trên địa bàn; biện pháp xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không đảm bảo yêu cầu về Phòng cháy và chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trình bày tóm tắt nhóm 04 tờ trình dự thảo nghị quyết về: Chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ; nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại; mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trình bày tóm tắt nhóm 04 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến các quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe các cơ quan Tư pháp báo cáo kết quả công tác năm 2025, gồm: Công tác của ngành Tòa án nhân dân tỉnh; kết quả công tác kiểm sát; kết quả thi hành án dân sự. Nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Ngọc Tuấn - Phương Thanh