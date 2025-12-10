Tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Sáng 10/12, dưới sự điều hành của các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận tại hội trường. Lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên điều hành phiên thảo luận, giải trình tại hội trường

Tập trung vào việc đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, Đại biểu Nguyễn Xuân Phương – Phó giám đốc Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Tổ Đại biểu Tam Dương – Tam Đảo khẳng định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh và dành sự quan tâm đặc biệt đến các giải pháp thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đại biểu Nguyễn Xuân Phương thảo luận về công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Thời gian qua, với sự quan tâm của tỉnh, địa phương, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt; công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, tỉnh đã có 28 khu công nghiệp được thành lập với quy mô trên 5.800 ha, trong đó có 17 khu công nghiệp đang hoạt động; 5 khu công nghiệp đang xây dựng; 6 khu công nghiệp đang giải phóng mặt bằng. 14 Khu công nghiệp đã có nhà máy nước thải tập trung đi vào hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Xuân Phương cũng băn khoăn bày tỏ với những khó khăn trong quá trình thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp khi hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được, đồng thời cũng đề xuất các giải pháp thu hút như: Rà soát, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp đồng bộ theo quy hoạch tỉnh; ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho hạ tầng giao thông kết nối; chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; có cơ chế tháo gỡ khó khăn, rút ngắn việc giải phóng mặt bằng; xây dựng hệ thống nước phải tập trung; xây dựng hạ tầng kỹ thuật như viễn thông, logistics theo chuẩn quốc tế; xây dựng hạ tầng an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các chính sách cần minh bạch như giá thuê hạ tầng; có các chính sách ưu đãi dành cho các dự án công nghệ cao, quy mô lớn; thực hiện tốt cơ chế 1 cửa trong cấp phép đầu tư; tổ chức mô hình tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư; liên kết tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, tập trung vào các nước lớn thông qua các hội nghị xúc tiến chuyên đề, hỗ trợ giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp; phát huy vai trò đại sứ đầu tư tại tỉnh.

Đồng hành doanh nghiệp và nâng cao quản lý nhà nước: Thực hiện nguyên tắc “4 đồng hành” (trong thủ tục – GPMB – triển khai – vận hành dự án). Kiểm tra, giám sát tiến độ, xử lý dự án chậm triển khai. Ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi, đánh giá tiến độ dự án; triển khai hệ thống chấm điểm mức độ hài lòng của nhà đầu tư đối với cơ quan nhà nước.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên đã làm rõ thêm về hiện trạng và các giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào các KCN. Có 58 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó có 28 công nghiệp được cấp phép đầu tư. 17 KCN đi và hoạt động với số vốn FDI trên 10 tỷ USD, vốn DDI trên 50.000 tỷ đồng.

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên giải trình tại hội trường

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Hiện đã có 400 hecta đất sạch của 28 khu công nghiệp sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Trong 17 KCN đang hoạt động đã có 14 KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các nhà đầu tư thứ cấp cơ bản đều có biện pháp xử lý nước thải tuần hoàn nên cũng không xả thải ra môi trường. Liên quan đến chất thải rắn, chất thải công nghiệp, hiện nay 17 KCN với trên 800 doanh nghiệp hoạt động đều ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý. Ô nhiễm môi trường khói bụi, khí thải phát sinh hầu hết đã được các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư xử lý và có các cơ quan chuyên môn giám sát thường xuyên.

Làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Nguyễn Xuân Phương và các cử tri quan tâm, Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn cho biết: Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 67/140 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.075 ha; trong đó 35 cụm đã đi vào hoạt động, thu hút 930 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 28.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 27.000 lao động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 53%. Năm 2025, tỉnh dự kiến thành lập mới 11 cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư 3 cụm công nghiệp và tiếp tục xem xét 5 cụm công nghiệp khác.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn giải trình tại hội trường

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là những bất cập về cơ chế, thủ tục giữa quy định thành lập cụm công nghiệp và quyết định chủ trương đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tại một số cụm công nghiệp đầu tư bằng ngân sách hoặc cụm công nghiệp tư nhân chưa được giao đất xây dựng khu xử lý. Một số cụm công nghiệp có vị trí chưa thuận lợi nên việc thu hút đầu tư còn gặp khó khăn.

Về hạ tầng môi trường, trong 35 cụm công nghiệp đang hoạt động mới có 18 cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung, 3 cụm công nghiệp đang triển khai, còn 14 cụm chưa được đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn môi trường.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc; rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng khả thi; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống xử lý nước thải; tăng cường đánh giá năng lực chủ đầu tư và xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Tuấn-Phương Thanh