Thúc đẩy phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 10/12, dưới sự điều hành của các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận, giải trình tại hội trường. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã giải trình (KH&CN) làm rõ nhiều nội dung liên quan đến giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên điều hành phiên thảo luận, giải trình tại hội trường

Thảo luận về thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đại biểu Phùng Thanh Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh - Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Phú Thọ - Thanh Ba đánh giá cao quyết tâm chính trị của tỉnh Phú Thọ trong triển khai Nghị quyết 57 về Khoa học, Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Chuyển đổi số (CĐS), với nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành 100% chỉ tiêu Trung ương giao, vận hành ổn định chính quyền số “hai cấp” và dự kiến kinh tế số chiếm khoảng 22% GRDP vào năm 2025.

Tuy nhiên, tỉnh đang đối mặt với các khó khăn: Nhận thức về tính đột phá của CĐS còn hạn chế; cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện để khuyến khích ĐMST; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao (AI, bán dẫn); hạ tầng số ở khu vực miền núi và cấp xã còn chưa đồng bộ, tốc độ thấp; hệ sinh thái ĐMST và liên kết “3 nhà” còn manh mún; và tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh còn thấp.

Đại biểu Phùng Thanh Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Phú Thọ - Thanh Ba thảo luận về thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Để bứt phá, đại biểu Phùng Thanh Sơn đề xuất 6 giải pháp trọng tâm: Tiếp tục nâng cao tinh thần quyết tâm, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển; Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhân tài và đầu tư; Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái ĐMST; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với thị trường và phổ cập năng lực số cho cán bộ cơ sở; và ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí cho hạ tầng số, KH&CN, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP).

Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Minh Tường giải trình, làm rõ. Về thực trạng về doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh và những chính sách mà Sở đã tham mưu để hỗ trợ, thúc đẩy, thu hút, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường giải trình tại hội trường

Sau hợp nhất, điều kiện các vùng không thuận lợi nên việc thu hút đối với các doanh nghiệp KHCN, công nghệ cao còn hạn chế. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 30 doanh nghiệp KHCN và doanh nghiệp công nghệ cao. Số lượng doanh nghiệp công nghệ cao còn ít và chủ yếu tập trung tại Vĩnh Yên, Bình Xuyên và Phúc Yên.

Hiện công tác công nhận doanh nghiệp công nghệ cao đã được phân cấp về địa phương, giúp rút ngắn quy trình và giảm thủ tục hành chính. Sở KH&CN chủ động tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như: hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ đến năm 2030; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao và tổ chức KH&CN.

Việc triển khai Nghị quyết 57 tại Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn, nhất là hạ tầng viễn thông và năng lực nhân lực công nghệ thông tin ở cơ sở. Toàn tỉnh còn 19 điểm lõm sóng, nhiều khu vực mạng internet yếu; thiết bị CNTT tại một số xã, phường và cơ quan cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống thông tin của bộ, ngành hoạt động chưa ổn định, gây khó khăn trong kết nối liên thông. Nhân lực chuyển đổi số còn thiếu, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, kỹ năng số của người dân còn hạn chế.

Từ các cái khó khăn, vướng mắc Sở KHCN xin đề xuất các giải pháp cụ thể như sau: Triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển hạ tầng số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư, nâng cấp, bảo đảm đường truyền internet đối với các khu vực khó khăn và hạ tầng viễn thông ổn định, thông suốt và phấn đấu đến năm 2027 hoàn thành. Khẩn trương tổ chức thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại các xã/phường và các cơ quan. Ưu tiên Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã/phường và cấp tỉnh. Triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử ở tất cả các cơ quan, đơn vị, thống nhất là dữ liệu đảm bảo cùng một thủ tục hành chính tại cùng một cấp xã, tỉnh phải đảm bảo thực hiện thông suốt và thống nhất toàn quốc. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ công chức, phối hợp với các ngành phổ cập kỹ năng số, trước mắt là giải quyết các thủ tục hành chính.

Ngọc Tuấn – Phương Thanh