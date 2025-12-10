Mỹ điều tra những ca tử vong nghi có liên quan vắc xin Covid-19

{title}
{publish}
{head}
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi về những trường hợp tử vong có khả năng liên quan vắc-xin Covid-19, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.
“FDA đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, ở nhiều nhóm tuổi, về những trường hợp tử vong có khả năng liên quan vắc-xin Covid”, phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Andrew Nixon nói với AFP hôm 9/12. Ông Nixon từ chối nêu rõ phương pháp, dữ liệu và mốc thời gian hoàn tất cuộc điều tra.
Một nhà thuốc quảng cáo vắc xin Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 13.3
Trước đó, Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA Vinay Prasad nói với các nhân viên FDA rằng việc tiêm vắc xin Covid-19 có thể đã góp phần gây ra cái chết của ít nhất 10 trẻ em do viêm cơ tim, theo Reuters.
“Những ca tử vong này có liên quan việc tiêm chủng (có thể do nhân viên)”, ông Prasad viết trong một văn bản hôm 28/11 do Reuters xem được. "Đây là một sự tiết lộ sâu sắc. Lần đầu tiên, FDA Mỹ sẵn sàng thừa nhận vắc xin Covid-19 đã làm trẻ em Mỹ tử vong", ông Prasad viết.
Ông Vinay Prasad trở lại nắm vị trí Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA vào tháng 9
Văn bản trên không tiết lộ tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ, hoặc nhà sản xuất vắc xin Covid-19 cụ thể liên quan. Những phát hiện này dựa trên phân tích ban đầu về 96 ca tử vong từ năm 2021 đến năm 2024. Phân tích này “kết luận rằng không dưới 10 ca có liên quan” việc tiêm chủng Covid-19, theo ông Prasad.
Ông còn viết rằng “rất khó để tìm ra trường hợp trẻ em từ 7-16 tuổi có thể tử vong do vắc xin Covid-19”. Ông Prasad đã công bố kế hoạch thắt chặt giám sát vắc xin.
Những phát hiện trong bản đánh giá mới của FDA chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí y khoa nào được hội đồng chuyên gia bình duyệt, theo tờ The New York Times đưa tin trước đó. Cũng theoThe New York Times, Ủy ban vắc xin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sẽ họp vào tuần tới.
Ông Prasad, một bác sĩ ung thư và từng chỉ trích mạnh mẽ các quy định về vắc xin Covid-19 và khẩu trang của Mỹ, đã trở lại nắm vị trí Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA vào tháng 9. Ông tư vấn cho Giám đốc FDA và những các quan chức cấp cao khác về các vấn đề y khoa và khoa học mới nổi ảnh hưởng đến khoa học quản lý và sức khỏe cộng đồng, theo Reuters.
Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã thay đổi mạnh mẽ chính sách của chính phủ Mỹ về vắc xin Covid-19, hạn chế việc tiếp cận vắc xin đối với những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người có bệnh nền, theo Reuters.
Nguồn thanhnien.vn
Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Israel (IAA) cho biết sẽ mở cửa một phần cửa khẩu nhưng chỉ dành cho hành khách và xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza sẽ không được phép đi qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Benin đã tiến hành họp nội các khẩn trong ngày 8/12, trong bối cảnh thủ đô Cotonou trải qua nhiều giờ hỗn loạn do các vụ đụng độ giữa lực...
Trong bối cảnh giao tranh tái diễn tại một số khu vực dọc biên giới Thái Lan - Campuchia từ cuối tuần qua, ngày 8/12, hai nước đã đưa ra các thông tin cập nhật riêng rẽ về tình...
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố EU đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Liên bang Nga và đặt mục tiêu đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn trước năm 2030.
Theo Thủ tướng Đức, Nhà nước này hiện vẫn thiếu tất cả các điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà nước độc lập. Một lần nữa, không ai trong chúng ta biết tiến trình này sẽ...
Nếu EU thất bại với kế hoạch dùng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế và uy tín của khối.
Tâm chấn vụ động đất cách vùng Yakutat của Alaska hơn 90km tạo rung chấn lên tới hàng trăm km, song cơ quan chức năng Mỹ và Canada xác nhận không có thiệt hại hay cảnh báo sóng thần.