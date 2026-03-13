Mexico bác khả năng hoãn World Cup 2026 do nguy cơ khủng bố

Tổng thống Sheinbaum khẳng định Mexico không nhận được bất kỳ thông báo nào về quyết định hoãn giải đấu và các thông tin cho rằng World Cup 2026 có thể bị ảnh hưởng là không có cơ sở.
Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn tuyên bố ngày 12/3 của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bác bỏ thông tin cho rằng Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026 có nguy cơ bị hoãn, đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn đang được triển khai một cách bình thường.
Phát biểu họp báo, Tổng thống Sheinbaum khẳng định Mexico không nhận được bất kỳ thông báo nào về quyết định hoãn giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và các thông tin cho rằng World Cup 2026 có thể bị ảnh hưởng là không có cơ sở.
Chính phủ Mexico đã xây dựng kế hoạch an ninh với nhiều kịch bản khác nhau, song đánh giá nguy cơ khủng bố tại nước này là “rất thấp”.
Theo vị nữ nguyên thủ quốc gia Mexico, các cuộc họp tổ chức và phối hợp giữa chính quyền liên bang, địa phương và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn đang được tiến hành thường xuyên, đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tổng thống Sheinbaum cho biết trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026, Chính phủ Mexico dự kiến tổ chức sự kiện công cộng tại quảng trường trung tâm Zócalo ở thủ đô Mexico City.
Theo kế hoạch, Bộ Du lịch Mexico và chính quyền thành phố sẽ phối hợp tổ chức lớp học bóng đá quy mô lớn dành cho người dân vào cuối tuần này.
FIFA World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mexico, Mỹ và Canada. Tại Mexico, các trận đấu dự kiến diễn ra tại 3 thành phố Mexico City, Guadalajara và Monterrey.
Theo nhandan.vn
