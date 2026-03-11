Quốc tế
Triều Tiên tăng tốc chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội

Ngày 11/3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tuần tới, Triều Tiên đã thông qua quyết định thành lập các ủy ban bầu cử các cấp và xem xét tư cách của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong khi đó, từng khu vực bầu cử trên toàn quốc đang tổ chức họp xem xét tư cách của các ứng cử viên đại biểu và chọn ra một ứng cử viên duy nhất cho khu vực đó.

Theo kế hoạch, Triều Tiên sẽ bầu Quốc hội khóa XV vào ngày 15/3, bước tiếp theo sau Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX hồi tháng 2 vừa qua.

Thông thường, Triều Tiên tổ chức bầu cử quốc hội 5 năm/lần, nhưng cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ đánh dấu kỳ bầu cử đầu tiên kể từ năm 2019.

