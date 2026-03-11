Triều Tiên tăng tốc chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội

{title}
{publish}
{head}
Ngày 11/3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tuần tới, Triều Tiên đã thông qua quyết định thành lập các ủy ban bầu cử các cấp và xem xét tư cách của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trong khi đó, từng khu vực bầu cử trên toàn quốc đang tổ chức họp xem xét tư cách của các ứng cử viên đại biểu và chọn ra một ứng cử viên duy nhất cho khu vực đó.
Theo kế hoạch, Triều Tiên sẽ bầu Quốc hội khóa XV vào ngày 15/3, bước tiếp theo sau Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX hồi tháng 2 vừa qua.
Thông thường, Triều Tiên tổ chức bầu cử quốc hội 5 năm/lần, nhưng cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ đánh dấu kỳ bầu cử đầu tiên kể từ năm 2019.
Theo baotintuc.vn
Sau cuộc họp khẩn cấp với các nước thành viên và Nhóm G7, IEA thông báo sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với cú sốc nguồn cung và đà tăng mạnh của giá dầu...
Mỹ tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sắp kết thúc do phần lớn mục tiêu đã bị phá hủy; Israel và Iran lại phát đi những tuyên bố cứng rắn cho thấy các hoạt động quân sự...
Tổng thống Donald Trump ngày 10/3 đã công bố một dự án năng lượng được xem là bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí Mỹ, theo đó, một nhà máy lọc dầu hoàn toàn mới sẽ...
Giới quan sát nhận định việc nâng mức báo động cho thấy Indonesia đang chủ động củng cố năng lực phòng thủ và rà soát an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế tiếp...
Nếu vào năm 1920, hành trình từ Anh đến Australia bằng đường biển mất khoảng một tuần, thì chỉ một thế kỷ sau, hàng trăm hành khách có thể rút ngắn thời gian bay chỉ trong chưa...
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho rằng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới, giữa bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ hai.
EU nhấn mạnh khối này đang xem xét việc củng cố sứ mệnh hải quân tại Biển Đỏ, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Trung Đông bùng phát khiến lượng hàng hóa qua Eo biển Hormuz gần...