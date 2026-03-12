Các bên tuyên bố trái chiều về thời điểm kết thúc chiến dịch ở Trung Đông

Mỹ tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sắp kết thúc do phần lớn mục tiêu đã bị phá hủy; Israel và Iran lại phát đi những tuyên bố cứng rắn cho thấy các hoạt động quân sự có thể tiếp tục kéo dài.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sắp kết thúc, đồng thời khẳng định phần lớn mục tiêu quan trọng tại nước này đã bị phá hủy.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Axios, ông Trump cho biết hiện “hầu như không còn mục tiêu đáng kể nào để tấn công” tại Iran và cuộc chiến tại đây sẽ sớm kết thúc.

Ông nói thêm: “Chỉ còn một vài mục tiêu nhỏ lẻ. Bất cứ khi nào tôi muốn kết thúc, cuộc chiến sẽ kết thúc."

Những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra các thông điệp khác nhau về khả năng chấm dứt sớm cuộc xung đột, khiến giới quan sát chưa rõ liệu Washington có đang chuẩn bị kết thúc chiến dịch quân sự hay không.

Ông Trump cũng cho biết kế hoạch ban đầu của chiến dịch được thiết kế kéo dài khoảng 6 tuần, tuy nhiên diễn biến trên thực địa đang thuận lợi cho Mỹ hơn dự kiến.

Trong khi đó, Israel cho biết chiến dịch quân sự chống Iran sẽ được duy trì cho đến khi đạt toàn bộ mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố chiến dịch chung giữa Israel và Mỹ “sẽ tiếp tục không có bất kỳ giới hạn thời gian nào.”

Cùng ngày 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ và Israel tại Trung Đông cho đến khi họ cho rằng “mối đe dọa chiến tranh đối với Iran đã chấm dứt.”

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Iran tại Cộng hòa Cyprus Alireza Salarian xác nhận ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc không kích ngày 28/2 khiến 6 thành viên trong gia đình ông thiệt mạng, bao gồm cả người cha là Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei vừa được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian tại khuôn viên Đại sứ quán ở Nicosia, ông Alireza Salarian nói rằng: “Tôi nghe nói ông ấy bị thương ở chân và tay. Tôi nghĩ ông ấy đang ở trong bệnh viện do vết thương".

Nguồn TTXVN