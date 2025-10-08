Lan tỏa tình yêu nước của thế hệ Gen Z qua âm nhạc

Trong nhịp sống sôi động của kỷ nguyên số, thế hệ Gen Z đang khẳng định mình bằng sự sáng tạo, tự tin và đầy nhiệt huyết. Ở họ, tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện qua những hành động lớn lao mà còn lan tỏa qua từng giai điệu, thước phim - nơi cảm xúc và lòng tự hào dân tộc được truyền đi bằng những cách rất riêng.

Mới đây, ca sỹ trẻ Lưu Quốc Vượng - một người con của quê hương Phú Thọ đã ra mắt MV “Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào” tại thủ đô Hà Nội. Đây là một sản phẩm âm nhạc được đầu tư công phu, mang nhiều kỳ vọng về sự bứt phá trong sự nghiệp của chàng trai 19 tuổi với hành trình hơn 8 năm theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. “Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào” là ca khúc nhạc sỹ Phạm Việt Tuân dành tặng riêng cho Lưu Quốc Vượng, lấy cảm hứng những ngày cả nước hướng về Hà Nội, chào đón 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ca sỹ Lưu Quốc Vượng tại họp báo ra mắt MV “Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào”

Tuy nhiên, không muốn bị chìm khuất bởi hàng loạt ca khúc của các nghệ sỹ nổi tiếng ra mắt dịp A80, Lưu Quốc Vượng đã lựa chọn thời điểm với nhiều khoảng lắng đọng hơn. Nói về điều này, nhà báo Ngô Bá Lục đánh giá đây là bước đi thông minh của Quốc Vượng, bởi lẽ tình yêu nước không chỉ ở một thời điểm nhất định. Nó luôn thường trực trong trái tim mỗi người Việt Nam và tuôn trào dù ở bất kì đâu, thời điểm nào.

Điểm nhấn của bài hát là sự hòa quyện giữa âm nhạc điện tử bắt tai với âm nhạc dân gian lắng đọng. Sự kết hợp này tạo nên một giai điệu trẻ trung, hợp xu hướng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Ca từ gần gũi, xen lẫn những câu đồng dao quen thuộc dễ đi vào lòng người.

Nhạc sỹ Phạm Việt Tuân chia sẻ “Khi sáng tác bài hát này cho Vượng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng làm sao để vừa phù hợp với năng lượng mới mẻ của bạn ấy nhưng cũng đại chúng dễ thuộc, dễ nhớ để đến gần với khán giả. Và trên hết là thể hiện được tình yêu đất nước qua lăng kính của thế hệ Gen Z”.

Ekip sản xuất MV “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

Ca khúc còn gây ấn tượng với hình ảnh tuyệt đẹp trong MV. Ekip đã thực hiện nhiều cảnh quay tại nhiều vùng đất tươi đẹp của Việt Nam như từ núi rừng hùng vĩ Mù Cang Chải (Yên Bái) đến biển trời bao la Sầm Sơn (Thanh Hoá) và trái tim của đất nước Thủ đô Hà Nội. Các góc máy độc đáo để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Đặc biệt, Lưu Quốc Vượng bật mí toàn bộ doanh thu của MV trên các nền tảng số sẽ dành để ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn bởi bão lũ thời gian qua, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng của người trẻ.

Ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng, sinh năm 2006 tại Phú Thọ, sở hữu giọng hát đẹp, ngoại hình sáng, vũ đạo chuyên nghiệp, đặc biệt là khả năng biến hoá trong phong cách trình diễn. Anh được đánh giá là một gương mặt tiềm năng của showbiz Việt. Từng đoạt Quán quân Festival tài năng Đông Nam Á 2019 và Huy chương vàng Giai điệu Sơn ca 2020, Lưu Quốc Vượng coi đó là những bước đệm tốt đẹp để anh có thể tự tin bước chân vào con đường nghệ thuật.

Khán giả đến rạp ủng hộ họp báo ra mắt MV

Không chỉ âm nhạc, Lưu Quốc Vượng từng đoạt giải A toàn quốc cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022. Hiện anh đang theo học Khoa Đạo diễn sự kiện - Lễ hội của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Lưu Quốc Vượng được đại diện Việt Nam tham gia và toả sáng tại Liên hoan Vũ điệu Văn hóa Quốc tế 2025 (Asan World Ethnic Dance Festival) ở Hàn Quốc, thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” của (Nguyễn Văn Chung) bằng 3 thứ tiếng. Với thế mạnh hoạt ngôn và khả năng nói tiếng Anh, tiếng Hàn trôi chảy và rất cuốn hút, phần tham gia trình diễn của Lưu Quốc Vượng đã để lại dấu ấn rất đẹp tại Liên hoan.

Mỹ Duyên