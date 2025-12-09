Đảo chính tại Benin: Chính phủ tiến hành họp khẩn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Benin đã tiến hành họp nội các khẩn trong ngày 8/12, trong bối cảnh thủ đô Cotonou trải qua nhiều giờ hỗn loạn do các vụ đụng độ giữa lực lượng đảo chính và Vệ binh Cộng hòa.

Quang cảnh đường phố tại Cotonou, Benin, ngày 7/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của chính phủ nêu rõ rạng sáng 7/12, lực lượng đảo chính đã tấn công dinh thự của Tổng thống Patrice Talon, kéo theo các cuộc đấu súng dữ dội và khiến hai bên đều có thương vong. Trong số những người thiệt mạng có phu nhân của Tổng tham mưu trưởng quân đội - Tướng Bertin Bada. Chính vị tướng này cũng bị thương nặng và tử vong trong một vụ tấn công trước đó do nhóm đảo chính thực hiện.

Chính phủ cho biết nhóm binh sĩ cầm đầu cuộc nổi loạn đã lên kế hoạch lật đổ Tổng thống, vô hiệu hóa các thiết chế của Cộng hòa và bắt giữ nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao. Nhóm này đã tiến hành nổi dậy tại căn cứ Togbin ở Cotonou, đồng thời bắt cóc 2 nhân vật chủ chốt là Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Faizou Gomina và Tổng tham mưu trưởng quân đội Abou Issa. Cả hai sau đó được giải cứu tại thành phố Tchaourou, cách thủ đô hơn 350 km.

Quân đội Benin đã bao vây căn cứ Togbin trong ngày 7/12 và tiến hành các cuộc không kích “chính xác, có kiểm soát”, tránh gây nguy hiểm cho khu dân cư xung quanh. Chiến dịch còn nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nigeria và lực lượng của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS). Đến cuối ngày, quân đội đã giành lại quyền kiểm soát, bắt giữ nhiều đối tượng, trong khi một số khác vẫn đang lẩn trốn.

Chính phủ Benin khẳng định các biện pháp tăng cường an ninh đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục điều tra nhằm xác định toàn bộ những cá nhân liên quan đến âm mưu đảo chính này.

Nguồn baotintuc.vn