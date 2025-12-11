Quốc hội Thụy Sĩ bầu Bộ trưởng Kinh tế làm tân Tổng thống

Quốc hội Thụy Sĩ bầu ông Guy Parmelin làm Tổng thống 2026, với cam kết mang lại hy vọng và tầm nhìn xa trong thời kỳ khó khăn.

Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin làm Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ năm 2026. Ảnh: euractiv.com

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 10/12, Quốc hội nước này đã bầu Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin làm Tổng thống cho nhiệm kỳ năm 2026.

Theo thông báo, ông Guy Parmelin được các nhà lập pháp từ cả hai viện của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ chính thức bầu chọn với 203 trên 210 phiếu hợp lệ. Phát biểu tại Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, ông Guy Parmelin nhận định đây là thời điểm khó khăn với sự “hỗn loạn và bất ổn” bao trùm cả lục địa; đồng thời khẳng định sẽ mang lại “quyết tâm, tầm nhìn xa, lòng can đảm và hy vọng” trong nhiệm kỳ của mình.

Tại Thụy Sĩ, chức Tổng thống được nắm giữ luân phiên hàng năm giữa 7 thành viên Hội đồng Liên bang. Tổng thống liên bang Thụy Sĩ thường đại diện cho đất nước trong các vấn đề quan trọng trong và ngoài nước. Dự kiến, ông Parmelin sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Kinh tế trong những ngày tới, trước khi chính thức thay thế vị trí Tổng thống hiện do Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter đảm nhiệm.

Ông Parmelin, 66 tuổi, đến từ bang Vaud thuộc vùng nói tiếng Pháp ở Thụy Sĩ. Ông thuộc đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) - đảng lớn nhất trong Hội đồng Quốc gia. Ông gia nhập Hội đồng Liên bang năm 2016 với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng và giữ chức bộ trưởng kinh tế từ năm 2019.

Ông từng giữ chức Tổng thống một lần vào năm 2021 và đã đóng vai trò quan trọng khi Thụy Sĩ đăng cai hội nghị thượng đỉnh tại Geneva giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

