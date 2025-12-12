Mỹ Tâm: “Tôi muốn mang đến cho khán giả sự rung động”

Mỹ Tâm cho biết cô và ekip của mình sẽ mang đến cho khán giả một đêm concert hoành tráng và rung động cảm xúc.

Live Concert của ca sĩ Mỹ tâm - See The Light sẽ diễn ra vào tối 13/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội. Đây không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp hơn 25 năm của “họa mi tóc nâu Mỹ Tâm”.

Với sân khấu được đầu tư và những trải nghiệm ấn tượng dành cho người hâm mộ, ca sĩ Mỹ Tâm đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đêm concert lớn nhất của sự nghiệp tại Hà Nội, phối hợp cùng đội ngũ sản xuất hàng đầu để đảm bảo sự chỉn chu trong từng tiết mục. Sân khấu được thiết kế công phu với đường catwalk dài, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại mang đến một không gian trình diễn đẳng cấp.

Trước thềm đêm diễn, Mỹ Tâm đã có buổi kiểm tra âm thanh vào chiều 11/12, giao lưu cùng người hâm mộ và tập luyện kỹ lưỡng với ban nhạc cùng ê kíp kỹ thuật, nhằm đảm bảo mọi tiết mục đều được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Một trong những điểm nhấn được khán giả mong chờ là tiết mục mashup đặc biệt kết hợp cùng rapper Đen, hứa hẹn sẽ mang đến khoảnh khắc bùng nổ và đầy cảm xúc cùng 40.000 khán giả.

Chia sẻ nhiều hơn về đêm nhạc, Mỹ Tâm cho biết cô và ekip sẽ mang đến cho khán giả một concert được đầu tư mạnh về âm thanh, ánh sáng. “Tâm sẽ phải tính toán một cách kỹ lưỡng để khán giả ngồi ở tất cả các vị trí khán đài đều nghe được rõ ràng” - nữ ca sĩ tiết lộ - “Một điều đặc biệt khác là về hiệu ứng. Lần này, Tâm sẽ mang đến hiệu ứng pháo hoa mạnh nhất”.

“Tâm muốn mang đến cho khán giả cảm giác rung động, hoành tráng và thoải mái trong những ngày cuối năm này”, nữ nghệ sĩ cho hay.

Nguồn vtv.vn