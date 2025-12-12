Kinh tế
Khai trương mô hình thương mại hai chiều tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Ngày 12/12, Sở Công Thương tổ chức khai trương mô hình thương mại hai chiều và Hội nghị kết nối sản phẩm nhằm tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025 trên địa bàn xã Nhân Nghĩa.

Mô hình thương mại hai chiều nhằm tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho địa phương. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì; Sở Công Thương phối hợp với các cơ sở, ngành, xã Nhân Nghĩa hỗ trợ, đồng hành cùng cơ sở để triển khai mô hình tại xã.

Các đại biểu cắt băng khai trương mô hình thương mại hai chiều tại xã Nhân Nghĩa.

Xây dựng mô hình thương mại hai chiều nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt chứng nhận OCOP tại các xã thuộc huyện Lạc Sơn cũ, với các sản phẩm đặc trưng như mật ong, gạo nếp Trứng Khe, tinh bột nghệ dược liệu... Đồng thời cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho địa phương như hàng tạp hóa, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Mô hình được Sở Công Thương lựa chọn và triển khai tại hộ kinh doanh Bùi Thị Yến tại xã Nhân Nghĩa đã đáp ứng được các yêu cầu của mô hình. Đây không chỉ là điểm cung cấp hàng hóa dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số với chất lượng tốt, giá cả phù hợp mà còn là điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đạt chứng nhận OCOP.

