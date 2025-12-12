Giá cả thị trường ngày 12/12/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Revive chanh muối 390ml
241.000 đồng/ thùng
2
Nước tăng lực Sting dâu 330ml
11. 500 đồng/chai
3
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
10
Phở chay Vifon
6.500 đồng/gói
11
Tàu hũ 200g
30.700 đồng/ gói
12
Mỳ Gấu đỏ
3.500 đồng/gói
13
Hủ tiếu Nam Vang Vifon
9.000 đồng/gói
14
Cháo gà Vifon
7.200 đồng/gói
