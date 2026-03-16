Giá cả thị trường ngày 16/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ba rọi rút sườn heo
60.800 đồng/400g
2
Xương heo có thịt
46.800 đồng/400g
3
Cải thìa
10.500 đồng/300g
4
Bánh Oreo 300 gram
52.000 đồng/hộp
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
8
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
9
Cá ngần
190.000 đồng/kg
10
Khăn giấy rút Watersilk 200 tờ
24.000 đồng/gói
11
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
12
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
13
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
14
Táo Gala chua ngọt
57.700 đồng/700g
15
Thịt heo xay
11.480 đồng/100g
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/3/2026
