Giá cả thị trường ngày 29/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Séng Cù hạt tròn Lai Châu
320.000 đồng/10kg
2
Gạo lứt tím than
40.000 đồng/kg
3
Bắp giò cuộn
87.900 đồng/440g
4
Thịt bò úc xay
62.900 đồng/khay 200g
5
Bí đỏ non
40.000 đồng/kg
6
Dưa lê kim cô nương
65.000 đồng/kg
7
Chuối sứ
20.000 đồng/kg
8
Bơ sáp
32.000 đồng/500g
9
Dầu gạo lứt Simply 1 lít
73.000 đồng/chai
10
Mỳ ăn liền Omachi khoai tây sườn ngũ quả
225.000 đồng/thùng
11
Sữa thanh trùng nguyên chất TH True milk 950ml
49.500 đồng/hộp
12
Bánh quy bơ LU Pháp
151.900 đồng/hộp
13
Bánh Mochi hỗn hợp SanShuGong 300g
163.000 đồng/hộp
14
Nước rửa chén Gift hương chanh can 3,8kg
97.200 đồng/can
15
Bột giặt Ariel đam mê túi 650g
42.300 đồng/túi
Kết Đoàn
