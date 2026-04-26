Giá cả thị trường ngày 26/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Neptune ST25
145.000 đồng/túi 5kg
2
Gạo séng cù Bảo Minh
182.000 đồng/túi 5kg
3
Thịt nạc thăn heo
49.000 đồng/400g
4
Ức gà phi lê
44.000 đồng/500g
5
Nấm đùi gà baby
15.000 đồng/khay 200g
6
Rau mồng tơi
8.000 đồng/túi 400g
7
Tiêu xanh
9.500 đồng/50g
8
Táo Tessa Hà Lan
125.000 đồng/kg
9
Sữa chua ít đường TH True Yogurt
26.000 đồng/lốc 4 chai 85ml
10
Bánh Choco-pie hộp 396g
58.200 đồng/hộp
11
Mít sấy Vinamit 100g
41.000 đồng/gói
12
Hạt nêm Knorr chay nấm hương organic gói 380g
35.700 đồng/gói
13
Nước mắm Hạnh Phúc 60N 50ml
18.200 đồng/chai
14
Dầu gạo lứt Simply 2 lít
142.000 đồng/can
15
Nước giặt xả Chante 3,4kg
101.900 đồng/túi
Kết Đoàn
baophutho.vn
