Giá cả thị trường ngày 13/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sườn que heo
32.900 đồng/500g
2
Cá nục làm sạch
37.450 đồng/500g
3
Bia Heineken bạc 330ml
445.000 đồng/thùng
|4
Chân giò heo
33.000 đồng/ 600g
5
Nước khoáng Lavie 1.5 lit
85.000 đồng/ thùng
6
Cải ngồng
27.500 đồng/kg
7
Cải bó xôi
35.900 đồng/kg
8
Rau mồng tơi
20.500 đồng/kg
9
Cải chip
26.500 đồng/kg
10
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
11
Mướp hương
20.500 đồng/kg
12
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
13
Cá basa cắt khúc
31.500 đồng/500g
14
Ba rọi heo
53.700 đồng/400g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 12/3/2026
