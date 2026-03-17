Giá cả thị trường ngày 17/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kem sữa dừa Merino 260g
24.000 đồng/hộp
2
Gạo thơm A An ST25+
139.000 đồng/túi 5kg
3
Bia Heineken bạc 330ml
445.000 đồng/thùng
4
Trà xanh C2 ổi hồng chanh dây 225ml
139.000 đồng/ thùng
5
Nước khoáng Lavie 1.5 lit
85.000 đồng/ thùng
6
Cải ngồng
27.500 đồng/kg
7
Cải bó xôi
35.900 đồng/kg
8
Rau mồng tơi
20.500 đồng/kg
9
Cải chip
26.500 đồng/kg
10
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
11
Mướp hương
20.500 đồng/kg
12
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
13
Xúc xích heo tiệt trùng LC FOODS gói 200g
25.000 đồng/5 cây 40g
14
Gạo dẻo thơm Bách hoá Xanh
110.000 đồng/túi 5kg
Kết Đoàn
baophutho.vn
