Giá cả thị trường ngày 14/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt heo
71.000 đồng/400g
2
Gạo lứt
41.000 đồng/kg
3
Dầu thực vật Cái Lân 1 lit
46.000 đồng/chai 1 lit
4
Dưa lưới ruột cam
41.000 đồng/kg
5
Táo Evy
190.000 đồng/kg
6
Bơ Booth
40.000 đồng/kg
7
Chuối sáp
18.500 đồng/kg
8
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
10
Nho đỏ có hạt
80.000 đồng/kg
11
Gạo ST25
28.000 đồng/ kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Nho đỏ có hạt
44.500 đồng/500g
14
Dầu đậu nành Meizan 2 lit
139.000 đồng/can 2 lit
Kết Đoàn
