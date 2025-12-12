Triển khai sản xuất trồng trọt năm 2026

Sáng 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2025, triển khai sản xuất vụ Xuân và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đại diện một số Viện nghiên cứu, lãnh đạo Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Bắc, Thống kê tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và UBND một số xã sản xuất trồng trọt trọng điểm...

Các đại biểu dự hội nghị.

Sản xuất trồng trọt năm 2025 chịu tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, song với sự cố gắng của các cấp, ngành và nỗ lực của nông dân, sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh ổn định, năng suất, sản lượng các cây trồng chính cao hơn năm 2024. Nhiều loại cây trồng không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường nội tỉnh và các thành phố lớn trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Toàn tỉnh hiện có gần 700 vùng trồng trọt tập trung các sản phẩm chủ lực, có lợi thế với diện tích hơn 82.000 ha. Diện tích cây trồng được cấp chứng nhận VietGAP hơn 3.000 ha, chứng nhận GlobalGAP hơn 150ha, chứng nhận RA trên 2.000 ha, chứng nhận hữu cơ hơn 108ha. Năm 2025 đã cấp 42 giấy xác nhận mã số vùng trồng nội địa, 13 mã số vùng trồng xuất khẩu.

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại hội nghị.

Việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực. Đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, HTX, trang trại làm đầu tàu, dẫn dắt các hộ dân trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; trọng tâm là tạo điều kiện thu hút và phát triển các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế trang trại bền vững. Tổ chức xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Quảng Ninh, Lào Cai, Nam Định. Hỗ trợ cơ sở tham gia Tuần hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra tại 132 cơ sở; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản tại 24 cơ sở chế biến chè, măng. Công tác kiểm dịch thực vật nội địa được thực hiện đúng quy định, không để sinh vật gây hại lạ xâm nhập, lây lan, phát tán trên địa bàn quản lý.

Năm 2026, trong lĩnh vực trồng trọt xác định phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế về điều kiện địa lý và thị trường tiêu thụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng, quy trình canh tác tiên tiến, hiện đại, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất; xây dựng các mô hình nông nghiệp thông minh, an toàn. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

Hoàng Hương