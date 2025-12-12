Động lực cho “kinh tế xanh” phát triển

Việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình tạo nên một không gian phát triển mới rộng lớn, giàu tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Để du lịch của tỉnh Phú Thọ mới đột phá, trở thành ngành “kinh tế xanh” mũi nhọn, cần đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe, dựa trên sự khai thác hài hòa các lợi thế độc đáo về văn hóa, sinh thái và vị trí địa lý của cả 3 vùng.

Nguồn tài nguyên du lịch phong phú

Lợi thế lớn nhất của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất là sở hữu một “mạch nguồn” tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, từ di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận (Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan) đến các danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên. Do đó, yêu cầu cốt lõi đặt ra là phải xây dựng được các sản phẩm du lịch liên kết chặt chẽ, tạo thành một “vành đai du lịch di sản - sinh thái - trải nghiệm” thay vì phát triển manh mún tại từng địa phương cũ.

Cần xác định một trục liên kết rõ ràng đó là kết nối “tâm linh” (Phú Thọ) - “nghỉ dưỡng xanh” (Vĩnh Phúc) - “bản địa” (Hòa Bình) khi Phú Thọ với Đền Hùng được xác định là trung tâm của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thu hút du khách bởi yếu tố lịch sử, cội nguồn dân tộc. Vĩnh Phúc mang đến thế mạnh về nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp với Vườn quốc gia Tam Đảo, khu du lịch Đại Lải, được mệnh danh “Đà Lạt của miền Bắc”. Hòa Bình đóng góp bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số độc đáo, du lịch cộng đồng tại Bản Lác - Mai Châu, Hồ Hòa Bình với tiềm năng du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Việc gắn kết sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn hơn, làm động lực cho “kinh tế xanh” phát triển trên những nền tảng đã được xác định và từ đó, tạo nên một hành trình đa dạng, cho phép du khách trải nghiệm từ văn hóa, lịch sử đến thiên nhiên hoang sơ, từ nghỉ dưỡng sang trọng đến du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường “du lịch xanh”.

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, giàu bản sắc, “kinh tế xanh” của Phú Thọ sẽ mở ra cơ hội mới sau sáp nhập từ việc tận dụng hiệu quả tài nguyên du lịch sẵn có.

Năm 2024, tỉnh Phú Thọ đã đón hơn 9 triệu lượt khách, trong đó nhiều du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại suối khoáng Thanh Thủy và trải nghiệm sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Sự gia tăng này cho thấy tiềm năng lớn của loại hình du lịch thân thiện môi trường và chỉ dấu cho thấy “kinh tế xanh” có cơ hội phát triển vượt bậc. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các sản phẩm du lịch trên địa bàn, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh đã xây dựng 8 tour du lịch hấp dẫn, đưa du khách trải nghiệm những hành trình di sản đặc sắc, những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trên vùng Đất Tổ. Trong đó, các tour Hành trình về nguồn - miền tâm linh sâu thẳm; Hương sắc xứ Mường; Xanh xanh miền Đất Tổ; Du lịch Golf & Mice; Du lịch liên kết các tỉnh Tây Bắc mở rộng... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho du khách trong nước và quốc tế. Đây là những nỗ lực để quảng bá “kinh tế xanh” trên địa bàn phát triển, từ đó làm động lực để định vị thương hiệu du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch toàn quốc.

Định vị thương hiệu “Kinh tế xanh”

Để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Phú Thọ phải chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình phát triển truyền thống sang mô hình “kinh tế xanh”, hướng tới phát triển bền vững. Có rất nhiều yêu cầu đặt ra khi Phú Thọ muốn đột phá với “kinh tế xanh”, đó là yêu cầu bảo vệ môi trường. Theo đó, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên phải đi đôi với các biện pháp bảo tồn nghiêm ngặt, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như Vườn quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo và lòng hồ Hòa Bình. Cần khuyến khích đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn. Bên cạnh đó, cần phát triển du lịch cộng đồng có trách nhiệm bằng việc đảm bảo lợi ích kinh tế đến tay người dân địa phương, tôn trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc thiểu số tại Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Điều này không chỉ giúp gìn giữ di sản mà còn tạo ra trải nghiệm chân thực, độc đáo cho du khách - một xu thế mới đang phát triển với du khách, nhất là du khách Quốc tế - bộ phận coi du lịch trải nghiệm là xu thế để khám phá. Cùng với đó, cần sử dụng năng lượng tái tạo bằng việc khuyến khích các doanh nghiệp du lịch chuyển đổi sang sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, giảm thiểu lượng khí thải carbon. Xúc tiến việc cấp hoặc công nhận các chứng nhận du lịch bền vững cho các doanh nghiệp tiên phong để nâng cao uy tín và thu hút khách hàng có ý thức về môi trường.

Để tạo cơ hội cho du lịch phát triển, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ và hiện đại về hạ tầng giao thông và dịch vụ. Cụ thể, tập trung vào hạ tầng giao thông liên vùng: Cần đầu tư mạnh mẽ vào các tuyến đường kết nối nhanh chóng giữa các điểm du lịch trọng yếu (Việt Trì - Tam Đảo - Hồ Hòa Bình - Mai Châu), giải quyết các điểm nghẽn giao thông, đặc biệt là các tuyến đường sắt và đường cao tốc. Phát triển các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu của du khách, đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, đặt tour, thanh toán điện tử để nâng cao trải nghiệm cho du khách và hiệu quả quản lý. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết vùng. Chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, quản lý du lịch am hiểu về văn hóa bản địa, kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp và kiến thức về du lịch bền vững. Tận dụng vị trí “cửa ngõ” phía Tây Bắc của Hà Nội để hình thành các tour, tuyến du lịch xuyên vùng (Phú Thọ - Yên Bái - Ninh Bình - Sơn La...). Sự hợp tác này sẽ mở rộng thị trường và tối ưu hóa hiệu quả khai thác tài nguyên.

Việc hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình mang lại cơ hội “nghìn năm có một” để du lịch tỉnh Phú Thọ bứt phá. Tuy nhiên, để giấc mơ trở thành ngành kinh tế xanh mũi nhọn thành hiện thực, cần sự quyết tâm cao của chính quyền trong việc hoạch định chính sách, sự đầu tư có trách nhiệm của doanh nghiệp và sự đồng thuận của cộng đồng. Khi đáp ứng được những yêu cầu trên, “vùng đất Tổ” mở rộng sẽ không chỉ là điểm đến linh thiêng mà còn là “lá phổi xanh”, một thương hiệu du lịch bền vững, giàu bản sắc hàng đầu của miền Bắc Việt Nam.

Quốc Hội