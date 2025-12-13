Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Ngày 13/12, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (17/12/1965 - 17/12/2025).

Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: PGS.TS Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL); Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, phường Hòa Bình; đại diện một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các thầy, cô giáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng hoa chúc mừng nhà trường

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc tiền thân là trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc được thành lập từ năm 1965. Tháng 7/2005, trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc. 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được chuẩn hóa, cơ sở vật chất được Bộ VH-TT&DL đầu tư đồng bộ và đi vào hoạt động cơ sở mới từ năm 2009.

Cùng với đó là môi trường giáo dục thân thiện, kỷ cương, sáng tạo. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của trường đã trưởng thành, đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm

Để ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (2010), hạng Nhì (2005, 2015), hạng Ba (1995); Cờ thi đua của Chính phủ (2013, 2019); Cờ thi đua của Bộ VH-TT&DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: 60 năm qua, Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và trưởng thành, từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật quan trọng của khu vực miền núi phía Bắc. Nhà trường đã nỗ lực vượt qua thách thức, đào tạo hàng vạn cán bộ văn hoá, diễn viên, nghệ sĩ, giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý văn hoá cho các tỉnh Tây Bắc.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị: Thời gian tới, trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tinh gọn, hiện đại, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và khu vực; ưu tiên đào tạo các ngành đặc thù phục vụ công tác văn hoá ở cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, quản lý văn hoá, du lịch. Phát huy vai trò đầu tàu trong bảo tồn di sản văn hoá các dân tộc Tây Bắc; đẩy mạnh nghiên cứu, phục dựng, trình diễn nghệ thuật truyền thống; kết nối với cộng đồng nghệ nhân, truyền dạy và lan tỏa bản sắc văn hoá.

Tăng cường hợp tác với các trường nghệ thuật trong nước, các đoàn nghệ thuật, các cơ quan văn hoá, du lịch, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng không gian thực hành và tạo cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên. Xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm thực hành, có khả năng sáng tạo và thích ứng với yêu cầu đổi mới; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý...

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông trao Bằng khen cho tập thể nhà trường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của nhà trường

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

Nhân dịp này, Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 - 2025; tặng Bằng khen cho khoa Múa; tặng Bằng Khen cho đồng chí Nguyễn Minh Cường - Quyền Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập giai đoạn 2020-2025”. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Hương Lan