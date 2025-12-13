Đoàn phật giáo Drukpa Ấn Độ hoạt động tôn giáo tại chùa Quế Lâm

Ngày 13/12 tại chùa Quế Lâm (khu 1 Sông Lô, phường Thanh Miếu) đã diễn ra chương trình pháp hội Nyungney do Thượng tọa Gyalwa Dokhampa cùng đoàn Phật giáo Drukpa giảng pháp và cử hành các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh Anh hùng liệt sĩ, nạn nhân bị thiên tai, dịch bệnh. Tham gia có trên 500 phật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thượng tọa Gyalwa Dokhampa cùng đoàn Phật giáo Drukpa thành tâm nguyện cầu cho quốc thái dân an

Truyền thừa Phật giáo Drukpa do Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ I Tsangpa Gyare sáng lập từ thế kỷ thứ XII có lịch sử khởi nguồn từ Đức Phật Bản Lai Vajradhara (Kim Cương Tổng Trì), truyền thừa không gián đoạn xuống các bậc Thượng sư giác ngộ Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Rechungpa, Phagmo Druka và Lingchen Repa.

Với hơn 800 năm di sản phụng sự nhân loại và vũ trụ, nổi tiếng với sự thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thành tựu thâm diệu, qua vô số công hạnh lợi tha của mình, các bậc Thượng sư giác ngộ Truyền Thừa Drukpa đã đem lại cho vô lượng chúng sinh trên thế giới có được một cuộc sống an bình, từ bi và trí tuệ.

Do nhu cầu tu học và thỉnh nguyện của Tăng ni phật tử dòng Drukpa tại các tỉnh, thành phố, chùa Quế Lâm đã đứng ra làm thủ tục xin phép các cấp Giáo hội và Ban Tôn giáo Chính phủ cùng chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa do Thượng tọa Gyalwa Dokhampa làm trưởng đoàn đến thăm và giảng pháp, hướng dẫn tu tập và cử hành các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an nhân dịp đầu năm 2026.

Quang cảnh khóa tu

Dự kiến, chương trình của Đoàn phật giáo Drukpa Ấn Độ diễn ra từ ngày 12-29/12/2025. Trong đó có một số hoạt động đáng chú ý như: Thực hành Nyungney; Giảng pháp; Kính lễ và trì tụng Quan Âm Như Lai; Cúng dường Mandala và thỉnh pháp...

Đức Anh