Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đoàn phật giáo Drukpa Ấn Độ hoạt động tôn giáo tại chùa Quế Lâm

Ngày 13/12 tại chùa Quế Lâm (khu 1 Sông Lô, phường Thanh Miếu) đã diễn ra chương trình pháp hội Nyungney do Thượng tọa Gyalwa Dokhampa cùng đoàn Phật giáo Drukpa giảng pháp và cử hành các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh Anh hùng liệt sĩ, nạn nhân bị thiên tai, dịch bệnh. Tham gia có trên 500 phật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn phật giáo Drukpa Ấn Độ hoạt động tôn giáo tại chùa Quế Lâm

Thượng tọa Gyalwa Dokhampa cùng đoàn Phật giáo Drukpa thành tâm nguyện cầu cho quốc thái dân an

Truyền thừa Phật giáo Drukpa do Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ I Tsangpa Gyare sáng lập từ thế kỷ thứ XII có lịch sử khởi nguồn từ Đức Phật Bản Lai Vajradhara (Kim Cương Tổng Trì), truyền thừa không gián đoạn xuống các bậc Thượng sư giác ngộ Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Rechungpa, Phagmo Druka và Lingchen Repa.

Với hơn 800 năm di sản phụng sự nhân loại và vũ trụ, nổi tiếng với sự thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thành tựu thâm diệu, qua vô số công hạnh lợi tha của mình, các bậc Thượng sư giác ngộ Truyền Thừa Drukpa đã đem lại cho vô lượng chúng sinh trên thế giới có được một cuộc sống an bình, từ bi và trí tuệ.

Do nhu cầu tu học và thỉnh nguyện của Tăng ni phật tử dòng Drukpa tại các tỉnh, thành phố, chùa Quế Lâm đã đứng ra làm thủ tục xin phép các cấp Giáo hội và Ban Tôn giáo Chính phủ cùng chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa do Thượng tọa Gyalwa Dokhampa làm trưởng đoàn đến thăm và giảng pháp, hướng dẫn tu tập và cử hành các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an nhân dịp đầu năm 2026.

Đoàn phật giáo Drukpa Ấn Độ hoạt động tôn giáo tại chùa Quế Lâm

Quang cảnh khóa tu

Dự kiến, chương trình của Đoàn phật giáo Drukpa Ấn Độ diễn ra từ ngày 12-29/12/2025. Trong đó có một số hoạt động đáng chú ý như: Thực hành Nyungney; Giảng pháp; Kính lễ và trì tụng Quan Âm Như Lai; Cúng dường Mandala và thỉnh pháp...

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Báo Phú Thọ đền Hùng Đất Tổ Phật giáo cầu siêu Cầu an
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết
2025-12-13 09:01:00

baophutho.vn Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đội ngũ những người có uy tín, người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng. Họ là cầu nối ý Đảng - lòng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long