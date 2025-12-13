Khai mạc các hoạt động văn nghệ, thể thao tại Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025

Ngày 13/12, Ban tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong tổ chức khai mạc chương trình chạy “Cao Phong Trail - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” cùng chuỗi hoạt động văn nghệ, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025.

Dự chương trình có đồng chí Triệu Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; cùng đông đảo nghệ nhân, vận động viên, Nhân dân và du khách thập phương.

Chương trình chạy “Cao Phong Trail” là một trong những hoạt động điểm nhấn của Lễ hội Cam năm nay, thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các câu lạc bộ chạy của nhiều tỉnh, thành phố. Cùng với đó, 300 vận động viên thuộc các cụm Xuân Phong, Đông Phong, Thu Phong tham gia tranh tài ở các môn thể thao quần chúng như kéo co, bóng chuyền hơi, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Song hành với các hoạt động thể thao là chuỗi chương trình văn nghệ, diễn xướng dân gian đặc sắc, với sự tham gia của 300 nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ hòa tấu, diễn xướng chiêng Mường. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, góp phần làm nổi bật không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Cao Phong. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như ném còn cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí lễ hội vui tươi, gần gũi và giàu bản sắc.

Các đơn vị tài trợ trao ủng hộ Quỹ An sinh xã hội xã Cao Phong

Ban tổ chức chương trình trao quà cho các đội, câu lạc bộ tham dự chương trình

Chương trình chạy “Cao Phong Trail - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” không chỉ là hoạt động giao lưu thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình trải nghiệm, đưa các vận động viên và du khách băng qua những cung đường đẹp, những vườn cam trĩu quả đang vào mùa thu hoạch, hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng và khám phá vẻ đẹp bình yên của bản Mừng - vùng đất nằm giữa mây ngàn.

Các nghệ nhân diễn xướng chiêng Mường

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khuôn khổ Lễ hội, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và sản phẩm Cam Cao Phong đến gần hơn với bạn bè gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và phát triển kinh tế địa phương.

Sôi động với trò chơi dân gian

Đồng thời, sau chương trình, mỗi vận động viên, mỗi du khách và mỗi người dân sẽ trở thành những “đại sứ truyền thông”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất Cao Phong năng động, thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa.

Du khách trải nghiệm trò chơi ném còn

Du khách ghi lại khoảng khắc tại lễ hội

Với tinh thần “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các hoạt động văn nghệ, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết và quảng bá hiệu quả hình ảnh quê hương Cao Phong trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình chạy “Cao Phong Trail - Sắc cam chinh phục đỉnh cao bản Mừng” sẽ diễn ra sáng ngày 14/12.

Hồng Duyên