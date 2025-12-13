Bế mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ có trình độ kỹ năng trình diễn Hát Xoan năm 2025

Ngày 13/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức bế mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ có trình độ kỹ năng trình diễn Hát Xoan năm 2025.

Các học viên trình diễn tại buổi bế mạc

Từ ngày 8-12/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ sỹ có trình độ kỹ năng trình diễn hát xoan năm 2025.

Thông qua lớp bồi dưỡng, 40 học viên là các nghệ sĩ, viên chức, người lao động thuộc Nhà hát Lạc Hồng, Bảo tàng Hùng Vương, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Thư viện tỉnh và Trung tâm văn hóa, thông tin - Điện ảnh tỉnh đã được các nghệ nhân truyền dạy cách thức trình diễn hát, múa, gõ trống 5 bài Hát Xoan cổ Phú Thọ gồm: Mời vua, Giáo pháo, Chàng mai cách, Bỏ bộ, Mó cá. Sau 1 tuần học tập và thực hành, các học viên đã hát đúng cao độ, trường độ, tiết tấu các bài bản; nắm bắt cơ bản các động tác múa, kỹ năng trình diễn và âm hình tiết tấu trống.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên

Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hát xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận; tuyển chọn và bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn cho các học viên có năng khiếu để tham gia phục vụ quá trình quảng bá Hát Xoan trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc cung cấp kiến thức, kỹ năng biểu diễn cho các nghệ sĩ để tiếp tục lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan.

Đăng Khoa