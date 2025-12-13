Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đội ngũ những người có uy tín, người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng. Họ là cầu nối ý Đảng - lòng dân, những tấm gương tiêu biểu gìn giữ khối đại đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trên địa bàn tỉnh, nhiều người cao tuổi lặng lẽ cống hiến cho sự bình yên, phát triển của bản làng. Câu chuyện về ông Hoàng Văn Bốn, người có uy tín ở thôn Đồng Hội, xã Đại Đình được bà con trìu mến gọi là người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết.

Về thôn Đồng Hội, xã Đại Đình hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay của vùng quê miền núi đang từng ngày khởi sắc. 100% tuyến đường thôn, xóm được đổ bê tông, trải nhựa; 90% đường nội đồng được cứng hóa; hơn 70% hệ thống kênh mương được kiên cố, bảo đảm nguồn nước tưới sản xuất quanh năm. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, nâng cao.

Những thay đổi ấy không chỉ đến từ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, mà còn được vun đắp bởi tinh thần đồng lòng, chung tay của mỗi người dân nơi đây, trong đó có sự góp sức bền bỉ, thầm lặng của ông Hoàng Văn Bốn - người cao tuổi, người có uy tín của thôn.

Năm nay ngoài 70 tuổi, ông Bốn đã dành hơn 10 năm tâm huyết với vai trò người có uy tín. Bà con tin, quý ông và luôn nghe theo những điều ông vận động, hướng dẫn. Ở thôn Đồng Hội, ông Bốn không chỉ đi đầu trong mọi phong trào, mà còn là chỗ dựa tinh thần của cộng đồng người Sán Dìu nơi đây.

Ông Hoàng Văn Bốn (người đi đầu) luôn phát huy vai trò người có uy tín, xây dựng tình đoàn kết trong đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Phong cách giản dị, gần gũi đã trở thành hình ảnh quen thuộc của ông Hoàng Văn Bốn trong mỗi buổi tuyên truyền, vận động bà con. Là người có uy tín, ông được giao trọng trách kết nối chính quyền và Nhân dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua vào cuộc sống.

Ông Bốn không chỉ vận động bằng lời nói mà còn bằng chính tấm gương của mình. Ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm với sự phát triển của bản làng. Những kiến thức ông tiếp thu được từ các cơ quan báo chí, lớp tập huấn hay thực tiễn lao động đều được áp dụng trong gia đình, từ đó lan tỏa ra cộng đồng. Ông nói bà con nghe, ông làm bà con làm theo. Tất cả đều bắt nguồn từ sự chân thành, gương mẫu và niềm mong mỏi xây dựng thôn Đồng Hội đoàn kết, phát triển.

Ông Hoàng Văn Minh, Trưởng thôn Đồng Hội cho biết: Thôn có 224 hộ dân với 913 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Trước đây, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, tư tưởng và nhận thức còn lạc hậu, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Bằng uy tín cá nhân, sự thẳng thắn, quyết đoán và tinh thần “nói đi đôi với làm”, ông Hoàng Văn Bốn đã góp phần quan trọng thay đổi tư duy, nhận thức của đồng bào. Từ xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi mô hình kinh tế cho đến gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, ông luôn là người đi đầu tuyên truyền, vận động và khích lệ Nhân dân.

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất là sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế. Thay vì canh tác truyền thống năng suất thấp, người dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, tiêu biểu là cây trà hoa vàng - loại dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Nhờ mô hình này, nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngoài cây trà hoa vàng, chăn nuôi quy mô trang trại cũng phát triển mạnh. Những mô hình nuôi lợn, gà theo hướng hàng hóa được hình thành, mang lại nguồn thu ổn định, bền vững cho nhiều hộ dân. Không còn cảnh “mạnh ai nấy làm”, bà con trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ nhau trong sản xuất và làm ăn.

Người dân thôn Đồng Hội xây dựng cuộc sống ấm no từ chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước sự đổi thay của cuộc sống hiện đại, ông Hoàng Văn Bốn luôn quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Ông thường nhắc nhở bà con phải giữ gìn tiếng nói, trang phục truyền thống đã gắn bó với người Sán Dìu từ bao đời nay. Ông cũng luôn tâm huyết bảo tồn những làn điệu Soọng cô trữ tình - di sản tinh thần làm nên hồn cốt của cộng đồng Sán Dìu dưới chân núi Tam Đảo.

Với mong muốn những giá trị văn hóa ấy không bị mai một, ông Bốn đã vận động bà con duy trì Câu lạc bộ hát Soọng cô của thôn, quy tụ hàng chục thành viên ở nhiều lứa tuổi. Những buổi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ không chỉ là nơi gìn giữ các làn điệu cổ, mà còn tạo sự gắn kết, giúp người dân xích lại gần nhau, thấu hiểu nhau hơn qua từng câu hát, lời ca.

Câu lạc bộ hát Soọng cô thôn Đồng Hội thường xuyên tập luyện, giao lưu, góp phần gìn gữ những làn điệu truyền thống.

Nhờ tâm huyết của ông Bốn, những nét văn hóa truyền thống của người Sán Dìu ở thôn Đồng Hội vẫn được bảo tồn, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng trong mọi phong trào, góp phần đổi thay của cuộc sống hôm nay.

Không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ông Hoàng Văn Bốn còn phát huy vai trò người có uy tín trong các phong trào của thôn, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ uy tín và sự chân thành, các chủ trương của thôn, xã đến với người dân luôn nhận được sự đồng thuận cao.

Từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đến mở rộng giao thông, kiên cố hóa kênh mương... ông Bốn đều đi đầu, trực tiếp đến từng nhà giải thích lợi ích với từng hộ. Nhờ đó, mỗi đợt huy động bà con tham gia lao động đều thuận lợi, người dân tự nguyện chung tay, tạo nên bầu không khí đoàn kết, ấm áp. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp thôn Đồng Hội ngày càng sạch đẹp, khang trang, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Hoàng Văn Bốn luôn gần gũi, chia sẻ, là điểm tựa tinh thần cho bà con Sán Dìu dưới chân núi Tam Đảo.

Từ những việc làm thiết thực, chân thành và trách nhiệm, ông Hoàng Văn Bốn đã góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng Sán Dìu ở thôn Đồng Hội. Ông là điểm tựa tinh thần, “mở lối” cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thôn.

“Ngọn lửa” mà ông thắp lên chính là sự đổi thay, niềm tin hướng về tương lai. Thôn Đồng Hội khởi sắc hôm nay đang tiếp tục vươn mình trên nền tảng mà ông cùng bà con gìn giữ. Ông Hoàng Văn Bốn xứng đáng là tấm gương tiêu biểu - người “thắp lửa” đoàn kết giữa núi rừng Tam Đảo.

Nguyên Anh