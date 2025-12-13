Nhiều hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Nông dân tỉnh

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, những ngày qua, các cấp hội Hội Nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực góp phần lan tỏa khí thế thi đua nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội.

Với phương châm “Mỗi công trình, phần việc là một hành động cụ thể chào mừng Đại hội”, nhiều HND cơ sở đã tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ, thể thao, gắn biển công trình, ra quân chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, làm đường, trồng cây xanh, trồng hoa, chăm sóc vườn cây, xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”...

Để hướng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh, HND xã Liên Sơn đã triển khai mô hình “Tuyến đường cờ hoa sáng - xanh - sạch - đẹp”, huy động đông đảo hội viên các chi hội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang và làm đẹp các tuyến đường. Những trục đường liên xóm, liên khu được trang hoàng đồng bộ với cờ hoa, panô, áp phích, hệ thống chiếu sáng; kết hợp trồng hoa, phát quang cây cỏ, sửa chữa mặt đường, tạo không gian sạch - sáng - an toàn cho người dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Liên Sơn tham gia găn biển mô hình “Tuyến đường cờ hoa sáng -xanh - sạch - đẹp”

Mô hình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 23 triệu đồng, trong đó hội viên đóng góp ngày công lao động, HND xã vận động kinh phí xây dựng. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, trở thành điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Liên Sơn theo hướng khang trang, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Thao - HND xã Liên Sơn cho biết: Bên cạnh mô hình tuyến đường cờ hoa, Hội còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái thi đua sản xuất, phát triển kinh tế...

Không khí thi đua cũng lan tỏa mạnh mẽ tại xã Bản Nguyên. Hưởng ứng chào mừng Đại hội, hội viên nông dân tại 41 khu dân cư đã đồng loạt tham gia tổng vệ sinh môi trường: Phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Qua đó, không chỉ làm đẹp cảnh quan nông thôn mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tạo phong trào thi đua sôi nổi hướng về Đại hội.

Hội Nông dân xã Đoan Hùng trồng 500m hàng cây hoa dâm bụt thái và tổ chức phiên Live stream quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản

Còn tại xã Đoan Hùng, HND xã đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực như tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương, giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời gắn biển công trình trồng 500m hàng cây dâm bụt Thái, vẽ 60m tường hoa với thông điệp “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới”; sơn sửa 60m2 tường nhà văn hóa và trang trí nhà truyền thống hợp tác xã nông nghiệp trồng hoa đào. Tổng giá trị các công trình đạt 25 triệu đồng. Bà Cao Thị Thu Phương - Chủ tịch HND xã Đoan Hùng chia sẻ: Thông qua các hoạt động chào mừng Đại hội, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, động viên hội viên thi đua sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời làm rõ những mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, tạo động lực để hội viên tiếp tục phấn đấu...

Thiết thực chào mừng Đại hội Nông dân tỉnh, HND cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực triển khai nhiều phong trào lớn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương như Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2025-2030, Xoá nhà tạm, nhà dột nát, Vì người nghèo, chung sức xây dựng NTM gắn với phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... Nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, người tốt - việc tốt được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước.

Hội Nông dân xã Bản Nguyên tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm tại các khu dân cư

Theo đồng chí Lê Thị Quỳnh - Phó Chủ tịch HND tỉnh, công tác tuyên truyền về Đại hội Nông dân tỉnh được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở thông qua cổng thông tin điện tử, fanpage HND các cấp, sinh hoạt chi hội, hội nghị, hội thảo, đối thoại và các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Các cấp Hội cũng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh, tích cực tham gia các phong trào do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh đã và đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Từ những con đường rực rỡ cờ hoa đến những mô hình sản xuất hiệu quả, phong trào thi đua chào mừng Đại hội đã góp phần vun đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến của hội viên nông dân, chung sức xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mộc Lâm