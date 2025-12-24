Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, làm việc tại các xã khu vực Cẩm Khê

Chiều 24/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm và làm việc tại các xã: Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương, Vân Bán để nắm bắt tình hình, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra thực tế tại Dự án khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao Cẩm Khê

Sau gần 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã: Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương, Vân Bán đã cơ bản ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Công tác đầu tư công được chỉ đạo tập trung, quyết liệt; tiến độ giải ngân được đẩy nhanh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn các xã ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, với tinh thần thẳng thắn, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn, đặc biệt là những vướng mắc cần sự chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của tỉnh như: Hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động, làm việc chưa đảm bảo yêu cầu; năng lực một số cán bộ còn hạn chế, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn còn chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ sở vật chất tại các trường học, đường giao thông đã xuống cấp; trạm y tế và các điểm y tế còn thiếu trang thiết bị, nhiều phòng chức năng đã xuống cấp.

Các xã mong muốn UBND tỉnh hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin; xem xét cho địa phương tuyển dụng cán bộ chuyên môn về lĩnh vực tài chính, xây dựng, môi trường, giao thông; tuyển dụng biên chế giáo viên và viên chức y tế còn thiếu; chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành công trình sửa chữa cầu Tứ Mỹ; đầu tư các đường giao thông...

Các thành viên Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các địa phương. Chia sẻ với những khó khăn của các xã, thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã cần bám sát vào các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể và có giải pháp để triển khai thực hiện.

Mỗi xã phải rà soát lại, xem xét những vấn đề phát sinh, bất cập trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là việc phân cấp, phân quyền để kiến nghị tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều. Vì vậy một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các xã phải tập trung hoàn thành là giải ngân vốn đầu tư công.

Riêng về lĩnh vực y tế, các xã phải nhanh chóng bổ nhiệm, kiện toàn chức danh lãnh đạo trạm y tế xã; Sở y tế, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan để các trạm y tế xã hoạt động đúng quy định từ ngày 1/1/2026. Tuyệt đối không để gián đoạn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các xã.

Đối với kiến nghị của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc giao các sở, ngành rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo lộ trình, thứ tự ưu tiên, nhất là tuyển dụng, điều chuyển biên chế cán bộ, hỗ trợ nhân lực; thão gỡ vướng mắc về thủ tục lĩnh vực đất đai... nhằm tạo điều kiện để địa phương vận hành bộ máy ổn định và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

