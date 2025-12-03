4 loại trái cây tăng lợi ích khi ăn cả vỏ

Vỏ của nhiều loại trái cây và rau củ có chứa các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa...

Nhiều phần của trái cây và rau củ mà chúng ta thường bỏ đi (chủ yếu là vỏ, cùi, lõi), thực chất lại là những phần tập trung hàm lượng cao nhất của các dưỡng chất tốt như chất xơ và các hợp chất chống ô xy hoá mạnh, nhất là vỏ của một số loại trái cây như cam, táo, chuối, chanh.

1. Vỏ trái cây như táo chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa

Vỏ táo chứa các hợp chất chống oxy hóa (như carotenoid, flavonoid và anthocyanidin) tạo nên màu sắc của táo và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vỏ táo giàu chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây tổn thương tế bào và bệnh tật. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Hỗ trợ sức khỏe hormone: Mặc dù cần nghiên cứu thêm nhưng chất diệp lục có trong vỏ táo có thể giúp chống lại các hợp chất hóa học gây ảnh hưởng đến hormone và gây viêm mạn tính.

Bổ sung hàm lượng chất xơ: Táo là một loại trái cây giàu chất xơ. Một quả táo cỡ trung bình chứa 4,8 g chất xơ. Chất xơ trong vỏ táo có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, kiểm soát cảm giác thèm ăn và cải thiện sức khoẻ đường ruột.

Vỏ táo chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

2. Vỏ chuối có nhiều chất dinh dưỡng

Mặc dù việc ăn vỏ chuối nghe có vẻ không hấp dẫn nhưng chúng lại có lợi cho sức khỏe nhờ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Vỏ chuối chứa khoảng 40% lượng kali khuyến nghị hàng ngày. Vỏ chuối cũng chứa magie, canxi, sắt và kẽm.

Cải thiện tâm trạng và giấc ngủ: Vỏ chuối chứa tryptophan, một loại acid amin giúp điều hòa tâm trạng. Nghiên cứu cũng phát hiện ra vỏ chuối xanh là nguồn cung cấp serotonin và magie dồi dào giúp cải thiện giấc ngủ.

Duy trì mức cholesterol lành mạnh: Vỏ chuối chứa polyphenol giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh. Hàm lượng chất xơ trong vỏ chuối cũng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

3. Vỏ chanh giàu chất chống oxy hóa và chất xơ

Vỏ chanh rất giàu chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm vitamin C, D-limonene và flavonoid có thể tăng cường hệ miễn dịch.

Nghiên cứu cho thấy vỏ cam quýt cung cấp nhiều chất chống oxy hóa hơn nước ép hoặc thịt quả và bằng chứng ban đầu về vỏ chanh cho thấy hoạt động chống oxy hóa của chúng mạnh hơn vỏ quýt hoặc vỏ bưởi.

Vỏ chanh chứa ít calo và chứa pectin, một loại chất xơ. Bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ phần vỏ giàu chất xơ này có lợi hơn so với việc chỉ ăn phần thịt hoặc nước cốt của nó.

Ăn vỏ chanh hỗ trợ sức khỏe răng miệng bằng cách chống lại sự phát triển của vi khuẩn trong miệng dẫn đến sâu răng và nhiễm trùng nướu.

Vỏ chanh chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.

4. Vỏ cam giàu chất xơ và vitamin C

Cam nổi tiếng với hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào. Khoảng 100 g vỏ cam chứa khoảng 45 miligam vitamin C, tương đương ít nhất một nửa giá trị khuyến nghị hằng ngày cho người lớn.

Ước tính toàn bộ vỏ cam chứa khoảng 10,6 g chất xơ, nhiều hơn so với cùng khẩu phần ăn với cả quả. Vỏ cam cũng giàu các chất dinh dưỡng khác như: canxi, phốt pho và acid folic.

Vỏ cam đặc biệt giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột đều đặn.

Polyphenol và prebiotic trong vỏ cam có thể giúp tăng cường hiệu quả chống viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Lưu ý khi ăn trái cây cả vỏ: Rửa sạch vỏ trước khi ăn để giảm thiểu thuốc trừ sâu, hóa chất hoặc vi khuẩn thường có trên vỏ ngoài của các loại trái cây. Để giảm thiểu tiếp xúc với dư lượng thuốc trừ sâu và tận dụng được lợi ích của vỏ, hãy chọn trái cây hữu cơ hoặc rửa sạch bằng dung dịch nước và baking soda trước khi ăn.

Nên ăn ở mức độ vừa phải vì việc bổ sung chất xơ quá mức có thể dẫn đến các tác dụng phụ khó chịu như đầy hơi, chướng bụng hoặc đau dạ dày ở một số người. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người tiêu hóa kém không nên ăn trái cây cả vỏ vì có thể khó tiêu hóa, gây đầy hơi, khó chịu và làm nặng thêm các vấn đề về tiêu hóa.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)