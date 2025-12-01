Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ tiếp nhận 5 máy chạy thận nhân tạo

Chiều 1/12, Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ đã tổ chức tiếp nhận 5 máy chạy thận nhân tạo do đồng chí Nguyễn Văn Bình - Nguyên ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương cùng các nhà tài trợ trao tặng. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Ngọc -TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kim Anh - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

Đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ được thành lập từ năm 2017, là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của tỉnh Phú Thọ (cũ) triển khai chạy thận nhân tạo. Ban đầu, Đơn nguyên được trang bị 12 máy thận nhân tạo do Công ty Cổ phần máy lọc thận Việt Nam đặt tại bệnh viện cùng các thiết bị phụ trợ như: Hệ thống lọc nước RO; hệ thống rửa, bảo quản quả lọc, hệ thống camera giám sát, hệ thống giường bệnh, các công trình phụ trợ (theo đề án liên doanh liên kết giữa Công ty Cổ phần máy lọc thận Việt Nam và Bệnh viện). Đến năm 2020 khi kết thúc đề án, số máy trên được bàn giao lại cho bệnh viện (hiện tại chỉ còn 5 máy hoạt động được, tuy nhiên thường xuyên hỏng, phải sửa chữa). Tháng 12/2024, Sở Y tế cấp kinh phí mua sắm cho bệnh viện thêm 4 máy thận nhân tạo cộng với 5 máy do Vietcombank trao tặng.

Các đại biểu cắt băng đưa 5 máy chạy thận nhân tạo của nhà tài trợ vào sử dụng

Hiện nay, Đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ có tổng số 14 máy chạy thận nhân tạo, điều trị cho hơn 40 bệnh nhân. Nhờ có thêm máy chạy thận nhân tạo đã giảm được áp lực cho mỗi ca chạy thận, các bệnh nhân quanh khu vực bệnh viện không phải đi xa, rất tiện lợi, không gây tốn kém, giảm phiền hà cho người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao biểu trưng 5 máy chạy thận nhân tạo tặng Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tài trợ máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ của các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Kim Anh và Ngân hàng Vietcombank. Đây không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Phú Thọ. Những trang thiết bị y tế được trao tặng sẽ trực tiếp cứu chữa, kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng trăm người bệnh suy thận, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Hoạt động tài trợ lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, là biểu tượng đẹp về tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách", thể hiện trách nhiệm xã hội của cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp đối với Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nói riêng và Nhân dân Đất Tổ nói chung.

Đồng chí đề nghị Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ tiếp nhận, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị của nhà tài trợ trao tặng để phục vụ người bệnh. Chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành nhiều hơn nữa của các tổ chức, cá nhân để ngành Y tế tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ tặng quà cho một số bệnh nhân

Nhân dịp này, các đại biểu đã tham quan trang thiết bị của Đơn nguyên Thận nhân tạo và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Thuý Hường