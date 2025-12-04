7 lợi ích sức khỏe của thực phẩm bổ sung vitamin A

Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo, một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu, nghĩa là cơ thể bạn không thể tự tổng hợp đủ mà phải bổ sung từ chế độ ăn uống.

Vitamin A liên quan đến sức khỏe mắt, chức năng miễn dịch, sức khỏe sinh sản và quá trình chữa lành vết thương, đồng thời hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể.

Mặc dù vitamin A có trong nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật, mọi người vẫn có thể được hưởng lợi từ thực phẩm bổ sung nếu chế độ ăn uống không cung cấp đủ vitamin A. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của thực phẩm bổ sung vitamin A.

1. Tăng cường sức khỏe miễn dịch

Vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển của các tế bào miễn dịch được gọi là bạch cầu trung tính và đại thực bào, giúp chống lại bệnh tật. Vitamin A cũng đóng vai trò trong hàng rào niêm mạc, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Carotenoid là chất chống ô xy hoá mạnh và có thể giảm viêm, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch tốt hơn. Thiếu vitamin A có thể khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu liệu thực phẩm bổ sung vitamin A có mang lại lợi ích tương tự hay không.

2. Vitamin A hỗ trợ thị lực

Vitamin A hỗ trợ cả võng mạc và giác mạc của mắt. Vitamin A giúp sản xuất rhodopsin - một loại protein đặc biệt nằm trong các tế bào hình que (rod cells) ở võng mạc mắt, cho phép nhìn thấy toàn bộ quang phổ màu sắc và nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, kể cả trong bóng tối.

Mặc dù tình trạng thiếu hụt vitamin A hiếm gặp ở Hoa Kỳ nhưng đây lại là nguyên nhân phổ biến gây mù lòa ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Chế độ ăn uống chứa đủ vitamin A có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ liệu việc bổ sung vitamin A liều cao có mang lại lợi ích gì không.

3. Hỗ trợ sức khỏe làn da

Ngoài những tác dụng tốt đối với thị lực và hệ miễn dịch, vitamin A còn hỗ trợ sức khỏe làn da và chức năng não bộ.

Vitamin A tham gia vào nhiều quá trình liên quan đến da, bao gồm chữa lành vết thương, sản xuất collagen và ngăn ngừa tổn thương tế bào da do tia cực tím (UV) và ô nhiễm môi trường.

Retinoid bôi ngoài da có nguồn gốc từ vitamin A thường được sử dụng để giảm nếp nhăn và vết chân chim, đồng thời điều trị mụn trứng cá bằng cách thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và sản xuất keratin. Vitamin A và các dẫn xuất của nó cũng được sử dụng trong các loại thuốc uống và bôi ngoài da để điều trị bệnh vẩy nến.

Việc bổ sung vitamin A qua đường uống có thể hỗ trợ thêm trong điều trị một số vấn đề về da, tuy nhiên cần có sự tư vấn và theo dõi của bác sĩ da liễu.

4. Giúp cải thiện sức khỏe sinh sản

Vitamin A rất cần thiết cho sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ cũng như sự phát triển của phôi thai. Nghiên cứu mới đây cho thấy việc bổ sung nhiều vitamin A hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ vô sinh ở nữ giới. Acid retinoic, được tạo thành từ vitamin A, cũng rất cần thiết cho khả năng sinh sản của nam giới.

5. Hỗ trợ chữa lành vết thương

Vitamin A thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và phục hồi cấu trúc da. Retinoid được cơ thể sản xuất từ vitamin A cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hỗ trợ chữa lành vết thương. Nó cũng đóng vai trò trong việc sản xuất collagen loại 1, một loại collagen có trong da.

6. Hoạt động như một chất chống oxy hóa

Carotenoid như beta-carotene đã được chứng minh là có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng có thể bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào do các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do gây ra và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm ung thư và bệnh tim. Retinoid được cơ thể tạo ra từ vitamin A, cũng có khả năng chống oxy hóa. Tuy nhiên, bản thân vitamin A có khả năng chống oxy hóa hạn chế.

7. Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Vitamin A đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển thần kinh và não bộ. Acid retinoic, một dẫn xuất của vitamin A, có thể đóng vai trò trong trí nhớ và khả năng học tập. Các nghiên cứu mới đây cho thấy mối liên quan giữa tình trạng thiếu hụt vitamin A với suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer, các nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin A có thể làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để hiểu liệu thực phẩm bổ sung vitamin A có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ ở người lớn tuổi hay không.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo ưu tiên bổ sung vitamin A qua thực phẩm tự nhiên (như cà rốt, bí đỏ, gan, trứng...) vì đây là cách an toàn và hiệu quả nhất. Chỉ nên sử dụng viên uống bổ sung khi có chỉ định cụ thể của bác sĩ để tránh nguy cơ ngộ độc gan do tích tụ quá liều.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)