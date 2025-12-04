5 điều cần biết để dùng nghệ an toàn cho sức khỏe.

Nghệ với thành phần curcumin nổi bật, được coi là “gia vị vàng” trong ẩm thực và dược liệu nhờ khả năng giảm viêm, tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, khi sử dụng nghệ đặc biệt dưới dạng thực phẩm bổ sung cần được dùng đúng cách để tránh rủi ro về sức khỏe. Việc hiểu rõ cách dùng, tương tác với thuốc, tác dụng phụ và đối tượng cần thận trọng là rất quan trọng.

Dưới đây là 5 điều quan trọng cần biết để dùng nghệ an toàn:1. Nên dùng nghệ cùng thức ănDù hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về thời điểm tốt nhất để dùng thực phẩm bổ sung nghệ, các chuyên gia khuyên nên uống cùng hoặc sau bữa ăn nhiều chất béo để cơ thể hấp thụ hiệu quả curcumin hơn.Lưu ý theo thời gian trong ngày:

Buổi sáng: Uống nghệ vào buổi sáng tiện lợi, nhưng chia liều dùng sáng – tối giúp giảm tác dụng phụ tiêu hóa.

Bữa tối: Thường chứa nhiều chất béo, giúp tăng khả năng hấp thu curcumin.

Trước khi đi ngủ: Nghệ có thể thúc đẩy thư giãn nhưng đôi khi gây khó chịu tiêu hóa, ảnh hưởng giấc ngủ.

Nghệ cần được dùng đúng cách để tránh rủi ro về sức khỏe.

2. Nghệ tương tác với một số loại thuốc

Nghệ, đặc biệt là khi dùng với liều cao, có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số thuốc:

Aspirin: Nghệ có tác dụng chống viêm và chống kết tập tiểu cầu, kết hợp với aspirin có thể tăng nguy cơ chảy máu.

Insulin: Nghệ có khả năng điều chỉnh protein liên quan đến giải phóng insulin, dẫn đến giam duong huyet

Losartan: Nghệ có thể ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc ở gan, làm tăng nồng độ thuốc trong cơ thể.

Người đang điều trị bằng các loại thuốc trên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nghệ.3. Tác dụng phụ nghiêm trọng của nghệDù có nhiều lợi ích, nghệ cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi dùng liều cao:

Vấn đề về túi mật: Curcumin có thể làm túi mật co bóp mạnh, gây khó khăn cho người bị soi mat trong việc loại bỏ sỏi.

Dị ứng: Người dị ứng với aspirin cần thận trọng do nghệ chứa salicylat.

Rối loạn tiêu hóa: Một số người gặp buồn nôn, đau bụng, tieu chay khi dùng thực phẩm bổ sung nghệ.

Nghệ kết hợp với aspirin có thể tăng nguy cơ chảy máu.

4. Nghệ không hòa tan tốt với một số thực phẩm

Curcumin trong nghệ có thể cản trở hấp thu sắt từ thực phẩm, đặc biệt là:

Trứng

Đậu và các loại đậu hạt

Thịt đỏ

Rau lá xanh

Cá ngừ, cá hồi

Ngũ cốc nguyên hạt

Do đó, người cần bổ sung sắt nên cân nhắc thời điểm dùng nghệ để không ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng.

5. Không phải ai cũng dùng nghệ an toàn

Một số trường hợp cần tránh dùng thực phẩm bổ sung nghệ:

Người đang dùng thuốc: Thuốc làm loãng máu, thuốc kháng axit, thuốc điều trị tiểu đường...

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Chưa có đủ nghiên cứu về sự an toàn khi dùng bổ sung, dù hàm lượng trong thực phẩm thường không gây hại.

Người dễ bị độc tính kim loại nặng: Một số nghiên cứu phát hiện nghệ có thể nhiễm asen, chì, niken, nguy hiểm cho phụ nữ mang thai, trẻ em, người benh than hoặc gan.