8 loại thực phẩm giúp ‘đốt cháy’ mỡ bụng nhanh và hiệu quả trong 30 ngày

Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường và tim mạch. Bổ sung 8 nhóm thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày sẽ hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Khi bắt đầu hành trình giảm cân, đặc biệt là vùng mỡ bụng, nhiều người thường tập trung vào việc cắt giảm calo mà quên mất chất lượng thực phẩm nạp vào.

Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood và là đồng tác giả của Sách dạy nấu ăn bụng phẳng cho người mới bắt đầu cho biết rằng không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể làm tan biến mỡ bụng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu kết hợp một chế độ ăn thâm hụt calo vừa phải với những thực phẩm có khả năng tăng cường trao đổi chất và kháng viêm, kết quả sẽ thay đổi rõ rệt chỉ sau 30 ngày.

Tham khảo danh sách 8 loại thực phẩm được khoa học chứng minh có tác dụng tích cực trong việc giảm mỡ nội tạng mà chuyên gia Tara Collingwood gợi ý nên đưa vào thực đơn giảm cân.

1. Yến mạch hỗ trợ giảm mỡ bụng

Đứng đầu trong danh sách thực phẩm hỗ trợ giảm mỡ bụng là yến mạch, đặc biệt là loại yến mạch nguyên hạt hoặc cắt nhỏ. Sức mạnh của yến mạch nằm ở hàm lượng cao Beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan đặc biệt, nó làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột sau ăn. Việc ổn định đường huyết là yếu tố then chốt để hạn chế cơ thể tiết ra quá nhiều insulin - hormone đóng vai trò chính trong việc tích trữ mỡ thừa ở vùng bụng.

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

2. Các loại đậu và cây họ đậu cải thiện rối loạn lipid máu

Đậu gà, đậu đen, đậu lăng không chỉ là nguồn protein thực vật lành mạnh mà còn là “kho” chất xơ dồi dào. Sự kết hợp giữa protein và chất xơ tạo nên hiệu ứng no kéo dài, giúp người ăn kiểm soát cơn thèm ăn tự nhiên mà không cần cố gắng quá sức.

Về mặt cơ chế, chất xơ hòa tan trong đậu còn có khả năng liên kết với các acid mật trong ruột, buộc cơ thể phải tiêu thụ cholesterol để sản xuất thêm dịch mật, từ đó hỗ trợ cải thiện rối loạn lipid máu thường gặp ở người béo bụng. Các nghiên cứu quan sát cũng chỉ ra mối liên hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ đậu thường xuyên và số đo vòng eo.

3. Các loại quả mọng ngăn ngừa tích mỡ

Việt quất, mâm xôi hay dâu tây không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc mà còn bởi giá trị dinh dưỡng vượt trội. Màu sắc rực rỡ của chúng đến từ anthocyanin và polyphenol, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Mỡ nội tạng thực chất là một mô mỡ hoạt động tích cực, thường xuyên tiết ra các chất gây viêm. Những hợp chất này giúp chống viêm và có thể cải thiện độ nhạy insulin, cả hai đều rất quan trọng để giảm mỡ nội tạng. Chúng cũng giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt bằng đường tự nhiên.

4. Cá béo điều hòa chuyển hóa lipid

Cá hồi và các loại cá béo khác như cá thu, cá mòi, cá trích được xem là thực phẩm vàng cho người muốn giảm mỡ bụng nhờ hàm lượng acid béo omega-3 (DHA và EPA) cao. Omega-3 có đặc tính kháng viêm mạnh và tham gia trực tiếp vào quá trình điều hòa chuyển hóa lipid.

Khoa học đã chứng minh omega-3 giúp giảm nồng độ cortisol - hormone căng thẳng thường gây tích mỡ ở vùng bụng. Ngoài ra, lượng protein chất lượng cao trong cá cũng giúp duy trì khối lượng cơ nạc, yếu tố quan trọng để giữ tốc độ trao đổi chất ở mức cao ngay cả khi nghỉ ngơi.

5. Sữa chua Hy Lạp điều chỉnh cân nặng

So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp được lọc bỏ bớt váng sữa nên có hàm lượng protein cao gấp đôi nhưng lượng đường lại thấp hơn. Protein có hiệu ứng nhiệt thực phẩm (TEF) cao, nghĩa là cơ thể phải tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chúng so với tinh bột hoặc chất béo.

Bên cạnh đó, sữa chua Hy Lạp cũng cung cấp nguồn lợi khuẩn (probiotics) phong phú. Lợi khuẩn (men sống) có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, giúp điều hòa cân nặng tốt hơn và giảm mỡ bụng

6. Quả bơ giàu chất béo lành mạnh

Nhiều người e ngại quả bơ vì sợ béo nhưng thực tế chất béo trong bơ là acid béo không bão hòa đơn (MUFA). Đây là loại chất béo lành mạnh giúp làm giảm cholesterol xấu và tăng cảm giác no lâu. Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ. Những chất béo tốt cho tim mạch này, khi thay thế chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, có liên quan đến việc giảm mỡ bụng hiệu quả. Chúng cũng góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng calo.

7. Rau lá xanh đậm giàu chất xơ, ít calo

Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn hay rau chân vịt là những thực phẩm có mật độ năng lượng cực thấp nhưng mật độ dinh dưỡng lại rất cao. Chúng cung cấp dồi dào magie, một khoáng chất tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, bao gồm cả việc kiểm soát đường huyết và insulin. Ăn nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có liên quan chặt chẽ đến việc giảm tích tụ mỡ nội tạng theo thời gian.

Các loại rau lá xanh giàu chất xơ, ít calo giúp giảm cân lành mạnh.

8. Các loại hạt giúp ổn định đường huyết

Các loại hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó hay hạt chia cung cấp một tỷ lệ cân bằng hoàn hảo giữa protein, chất xơ và chất béo tốt. Đặc biệt, quả óc chó chứa nhiều acid alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 thực vật có lợi cho tim mạch. Tiêu thụ một nắm nhỏ các loại hạt vào các bữa phụ giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn các cơn đói cồn cào dẫn đến việc ăn quá đà vào bữa chính, từ đó hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng diễn ra bền vững hơn.