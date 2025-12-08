Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2022

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 dành cho Khoa Xét nghiệm.

Giám đốc Văn phòng AOSC trao chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm y học chính là mắt xích then chốt trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi người bệnh. Mỗi kết quả xét nghiệm chính xác không chỉ là con số, mà là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh.

Để đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15189:2022, Khoa Xét nghiệm đã phối hợp đồng bộ cùng các khoa phòng trong toàn viện, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn, rà soát và cải tiến liên tục, khắc phục triệt để các điểm chưa phù hợp và đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn quốc tế trong suốt quá trình đánh giá độc lập của AOSC.

Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực, uy tín và trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong lĩnh vực xét nghiệm y học.

Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 không chỉ là thành tựu chuyên môn, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực, uy tín và trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong lĩnh vực xét nghiệm y học, thể hiện sự chuẩn mực trong quy trình, độ tin cậy của kết quả và cam kết chất lượng dịch vụ y tế.

Thành An