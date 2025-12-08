Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2022

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 dành cho Khoa Xét nghiệm.

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2022

Giám đốc Văn phòng AOSC trao chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm y học chính là mắt xích then chốt trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi người bệnh. Mỗi kết quả xét nghiệm chính xác không chỉ là con số, mà là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh.

Để đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15189:2022, Khoa Xét nghiệm đã phối hợp đồng bộ cùng các khoa phòng trong toàn viện, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn, rà soát và cải tiến liên tục, khắc phục triệt để các điểm chưa phù hợp và đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn quốc tế trong suốt quá trình đánh giá độc lập của AOSC.

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2022

Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực, uy tín và trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong lĩnh vực xét nghiệm y học.

Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 không chỉ là thành tựu chuyên môn, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực, uy tín và trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong lĩnh vực xét nghiệm y học, thể hiện sự chuẩn mực trong quy trình, độ tin cậy của kết quả và cam kết chất lượng dịch vụ y tế.

Thành An


Thành An

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chứng chỉ Chăm sóc sức khỏe Người bệnh Điều trị Dịch vụ y tế Trách nhiệm Chất lượng Y học Văn phòng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng Bệnh viện ung bướu tỉnh Phú Thọ

Xây dựng Bệnh viện ung bướu tỉnh Phú Thọ
2025-12-08 15:18:00

baophutho.vn Nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ung bướu ngày càng tăng, tỉnh Phú Thọ đang triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp Trung tâm Ung bướu thuộc...

Chỉ số hài lòng của người bệnh đạt hơn 97%

Chỉ số hài lòng của người bệnh đạt hơn 97%
2025-12-05 21:15:00

baophutho.vn Với phương châm “sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế”, hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh gồm 6 bệnh viện đa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long