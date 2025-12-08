Xây dựng Bệnh viện ung bướu tỉnh Phú Thọ

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ung bướu ngày càng tăng, tỉnh Phú Thọ đang triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hướng tới thành lập Bệnh viện Ung bướu Phú Thọ với quy mô 1.000 giường bệnh.

Máy điều trị ung thư thế hệ mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh phú Thọ

Tỉnh sẽ đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các khu khám bệnh, điều trị nội trú, khu xạ trị – hóa trị hiện đại; bổ sung nhiều trang thiết bị chuyên sâu phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư. Đội ngũ bác sĩ sẽ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương và nước ngoài. Song song với đó, Trung tâm Ung bướu hiện tại tiếp tục được kiện toàn mô hình quản lý, áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình điều trị chuẩn, để khi nâng cấp lên bệnh viện sẽ vận hành hiệu quả và đồng bộ.

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Khi hoàn thành, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ sẽ trở thành cơ sở điều trị ung thư đảm nhiệm chức năng vùng, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và người dân được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại tỉnh.

Gia Thái