Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xây dựng Bệnh viện ung bướu tỉnh Phú Thọ

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ung bướu ngày càng tăng, tỉnh Phú Thọ đang triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hướng tới thành lập Bệnh viện Ung bướu Phú Thọ với quy mô 1.000 giường bệnh.

Xây dựng Bệnh viện ung bướu tỉnh Phú Thọ

Máy điều trị ung thư thế hệ mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh phú Thọ

Tỉnh sẽ đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các khu khám bệnh, điều trị nội trú, khu xạ trị – hóa trị hiện đại; bổ sung nhiều trang thiết bị chuyên sâu phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư. Đội ngũ bác sĩ sẽ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương và nước ngoài. Song song với đó, Trung tâm Ung bướu hiện tại tiếp tục được kiện toàn mô hình quản lý, áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình điều trị chuẩn, để khi nâng cấp lên bệnh viện sẽ vận hành hiệu quả và đồng bộ.

Xây dựng Bệnh viện ung bướu tỉnh Phú Thọ

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Khi hoàn thành, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ sẽ trở thành cơ sở điều trị ung thư đảm nhiệm chức năng vùng, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và người dân được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại tỉnh.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Ung bướu Trung tâm Điều trị ung thư Công nghệ thông tin Thành lập Chăm sóc sức khỏe Kế hoạch xây dựng đầu tư nâng cấp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chỉ số hài lòng của người bệnh đạt hơn 97%

Chỉ số hài lòng của người bệnh đạt hơn 97%
2025-12-05 21:15:00

baophutho.vn Với phương châm “sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế”, hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh gồm 6 bệnh viện đa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long