Hội thảo khoa học “Cập nhật kỹ thuật lọc máu liên tục nâng cao chất lượng hồi sức cấp cứu”

Ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam (HSCC và CĐ VN) tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật kỹ thuật lọc máu liên tục trong hồi sức cấp cứu”, thu hút hơn 350 bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Sự kiện không chỉ là diễn đàn chuyên môn quan trọng mà còn đánh dấu việc ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc tỉnh Phú Thọ – bước tiến mới trong phát triển chuyên ngành hồi sức tại địa phương.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành: GS.TS. Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội HSCC và CĐ VN; PGS.TS. Trần Duy Anh và PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội; PGS. Đỗ Ngọc Sơn – Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai; TS. Nguyễn Hữu Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai; TS. Hoàng Công Tình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực cũng tới dự.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Gia Bình nhấn mạnh vai trò then chốt của kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị các ca bệnh nguy kịch, đặc biệt là sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và ngộ độc. Thời gian qua, Phú Thọ và nhiều địa phương chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực để triển khai hiệu quả kỹ thuật này. Hội thảo là cơ hội cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân nặng.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích nhiều nội dung chuyên môn như: kiến thức cập nhật về lọc máu liên tục; cấp cứu phản vệ; kỹ thuật thay thế huyết tương; lọc máu hấp thụ và thay huyết tương cho bệnh nhân viêm tụy cấp tăng triglycerid; thay huyết tương trên bệnh nhân suy gan cấp. Nhiều lưu ý, khuyến cáo quan trọng cũng được đưa ra nhằm tối ưu hóa hiệu quả lọc máu trong từng nhóm bệnh.

Các chuyên gia phân tích nhiều nội dung chuyên môn tại hội thảo.

Các đại biểu thảo luận xoay quanh chỉ định, quy trình, kỹ thuật và kinh nghiệm xử lý các ca bệnh phức tạp như sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Kỹ thuật thay huyết tương – phương pháp loại bỏ huyết tương bệnh lý và thay bằng huyết tương khỏe mạnh tiếp tục được nhấn mạnh là một trong những biện pháp điều trị chuyên sâu có hiệu quả cao trong hồi sức cấp cứu.

Ban Chấp hành Chi hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc tỉnh Phú Thọ ra mắt.

Các đại biểu đánh giá hội thảo là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ y, bác sĩ nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận các phương pháp điều trị tối ưu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cứu chữa bệnh nhân nặng tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Chi hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc tỉnh.

Trong khuôn khổ hội thảo, Chi hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc tỉnh Phú Thọ chính thức ra mắt theo Quyết định của Sở Y tế. Việc thành lập Chi hội được kỳ vọng tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn thường xuyên, là cầu nối để đội ngũ bác sĩ trong lĩnh vực này được tiếp cận kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Y tế tỉnh trong thời gian tới.

Hồng Duyên