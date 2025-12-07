Cô gái 28 tuổi đột tử: Căn bệnh “người già” quật ngã nhiều bạn trẻ

Ca bệnh gây chú ý bởi nhồi máu cơ tim không còn là nguy cơ của riêng người lớn tuổi mà đang trẻ hóa mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều ở độ tuổi 20 đến 30.

Một nữ nhân viên y tế 28 tuổi tại Hà Nội tử vong chỉ sau vài giờ xuất hiện cơn đau tức ngực, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Trường hợp này khiến bác sĩ lo ngại khi nhồi máu cơ tim, căn bệnh vốn được xem là xảy ra ở người lớn tuổi, đang ngày càng trẻ hóa.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, bệnh nhân được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau ngực cấp, khó thở và diễn tiến cực nhanh.

“Dù đã xử trí đúng phác đồ nhồi máu cơ tim cấp, chúng tôi vẫn không thể cứu được bệnh nhân”, BS Mạnh chia sẻ.

Người nhà kể rằng trước đó cô chỉ cảm thấy mệt như cảm cúm. Ít ai nghĩ những biểu hiện mơ hồ ấy lại là khởi đầu của biến cố tim mạch nguy hiểm.

Lối sống mất cân bằng đẩy người trẻ vào vùng nguy cơ

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam. Ảnh: M.N

Theo BS Mạnh, cô gái này không có bệnh nền rõ ràng nhưng lại có nhiều yếu tố nguy cơ điển hình ngày càng phổ biến ở người trẻ như: cân nặng hơn 100kg, chế độ ăn nhiều đường, áp lực công việc lớn và gần như không vận động.

Các yếu tố này thúc đẩy viêm mạn tính thành mạch và làm tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch vành ngay cả ở người dưới 30 tuổi.

Thực tế những năm gần đây cho thấy nhồi máu cơ tim ở nhóm 20 đến 30 tuổi không còn hiếm.

Khi tiếp nhận bệnh nhân trẻ, bác sĩ ghi nhận điểm chung là lối sống thiếu cân bằng: thừa cân béo phì, tích tụ mỡ nội tạng, vòng eo lớn, thức khuya kéo dài và ít vận động.

Đặc biệt, hút thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử làm co thắt mạch máu và dễ hình thành huyết khối. Một số trường hợp còn sử dụng chất kích thích gây co mạch mạnh, kết hợp với stress kéo dài và cường độ làm việc cao khiến nguy cơ càng tăng.

“Việc thiếu ngủ, rối loạn giấc ngủ, ngồi lâu không vận động đã trở thành thói quen phổ biến ở giới trẻ. Đây là nền tảng khiến biến cố tim mạch xảy ra sớm hơn”, BS Mạnh nhận định.

Triệu chứng dễ nhầm lẫn khiến nhiều người đến viện quá muộn

Không ít người trẻ chủ quan vì nghĩ rằng bệnh tim mạch chỉ xuất hiện ở tuổi già. Khi có dấu hiệu đau ngực, họ thường cho rằng đó là đau dạ dày, đau cơ hoặc do làm việc quá sức. Một số trường hợp đến muộn vì triệu chứng giống bệnh hô hấp hoặc tiêu hóa.

Theo BS Mạnh, các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cần được đặc biệt chú ý gồm:

- Đau ngực trái hoặc sau xương ức, cảm giác bó thắt, đè nặng hoặc nóng rát.

- Đau lan ra vai, cổ, hàm hoặc xuống cánh tay trái.

- Khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc cảm giác nghẹn ở ngực.

- Choáng váng, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh.

- Cơn đau kéo dài trên 15 phút và không giảm khi nghỉ ngơi.

Theo bác sĩ, chỉ cần chậm trễ vài phút, vùng cơ tim thiếu máu có thể hoại tử, dẫn đến biến chứng nặng hoặc tử vong. Vì vậy, khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Thay đổi thói quen sống để bảo vệ trái tim từ sớm

BS Mạnh khuyến cáo người trẻ cần chủ động kiểm soát cân nặng, giảm ăn đồ ngọt và thực phẩm giàu chất béo, ngừng hút thuốc và hạn chế thuốc lá điện tử.

Việc duy trì vận động thường xuyên và khám tim mạch định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa nhồi máu cơ tim.

“Tim mạch không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi. Nếu duy trì lối sống thiếu lành mạnh, người trẻ hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những biến cố nguy hiểm như trường hợp vừa xảy ra”, BS Mạnh nói.

