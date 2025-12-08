Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến đến các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành uỷ trong cả nước, và một số các điểm cầu Ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh và 148 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh điểm cầu Trung ương.

Năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn; trong đó có nhiều việc rất mới, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, đặc biệt hệ trọng của Đảng.

Toàn cảnh điểm cầu tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.

Nổi bật là: Tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm và đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Tham mưu ban hành Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; nhất là giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có sự đồng thuận rất cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành 143 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao (nhiều hơn nhiệm kỳ trước 44 đề án, là nhiệm kỳ có số lượng đề án lớn nhất từ khóa XI đến nay); riêng năm 2025, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn các đề án chiếm 40,5%, ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tham mưu hoàn thành chiếm 58% tổng số đề án cả nhiệm kỳ; theo đó đã tham mưu ban 15 hành 224 văn bản của Trung ương nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý thống nhất, tổng thể, liên thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời kiện toàn, bổ sung lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương, đơn vị và cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực. Tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng sau sáp nhập, hợp nhất; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tổ chức công việc.

Phát huy những kết quả đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm không ngừng đổi mới tư duy, tạo sự bứt phá mới thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó nêu lên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Một số kinh nghiệm rút ra trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm rút ra trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua đã được triển khai bài bản, thận trọng, khách quan, có nhiều đổi mới quan trọng, tạo nền tảng cho việc củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả của toàn ngành, trong đó nổi bật là lần đầu tiên bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra cấp tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, khắc phục căn bản tình trạng “cục bộ, khép kín cán bộ”, tạo chuyển biến thực chất về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn hạn chế đó là: Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Việc sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ ở một số nơi còn chồng chéo, chưa thật sự hợp lý. Chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng Đảng chậm, chưa gắn chặt với cải cách hành chính, dữ liệu phân tán, hiệu quả khai thác thấp.

Về nhiệm vụ trong năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị toàn ngành tập trung cao độ công tác tham mưu nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, tuyệt đối không để “lọt” những trường hợp không đủ phẩm chất, uy tín, năng lực.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của địa phương. Rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, uy tín giảm sút, không chờ hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; siết chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với quản lý cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quan tâm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Huy Thắng