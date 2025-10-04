Đoàn kết việc gì cũng thành công

Những tuyến đường trải nhựa rộng thênh thang, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cảnh quan sạch đẹp, cây cối được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, người người rạng ngời hân hoan..., đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến khu 5, xã Bản Nguyên - một trong những “làng quê đáng sống” của tỉnh Phú Thọ. Và người góp phần tạo nên dấu ấn đó là ông Phạm Hữu Thành - Bí thư chi bộ khu 5, ông là một trong 117 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

100% đường trong khu được trải áp phan bằng nguồn Nhân dân đóng góp.

Khu 5 có đến 90% hộ sản xuất nông nghiệp mà đóng góp kinh phí xây dựng khu dân cư thông minh được hơn 1,3 tỷ đồng và trên 1.000 ngày công lao động..., làm thế nào để người dân đồng thuận ủng hộ. Bác có bí quyết gì không.? - Tôi hỏi.

Ông Thành khẳng định: Có một số nguyên tắc mà chúng tôi thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là: Phải đoàn kết trong Đảng, nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền. Cái quan trọng nhất là Nhân dân được tham gia bàn bạc, kiểm tra, giám sát và cuối cùng những việc làm ấy sẽ góp phần nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho chính Nhân dân nơi đây.

Quay trở lại trước năm 2020, sau khi sáp nhập khu Nam Nhạc và khu Tề Lễ thành khu 5, với nhiều bộn bề khó khăn: Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, với những con đường chật hẹp; hệ thống thoát nước kém, gây ứ đọng nước thải sinh hoạt, cảnh quan môi trường còn nhiều hạn chế...

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền xã Cao Xá cũ, chi bộ khu 5 đã vận động Nhân dân và người con của khu đang công tác xa quê hương đóng góp tiền, sức ngày công lao động xây dựng khu 5 nông thôn kiểu mẫu.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm triệu đồng cùng hàng trăm ngày công của Nhân dân đóng góp chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; mở rộng các tuyến đường trong khu, đường trong đê trải áp phan, ven đê trồng cây cảnh ốp hành lang và xây dựng 10 cổng chào.

Tiếp nối thành công đó, năm 2021, chi bộ tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng khu dân cư nông thôn thông minh, lắp đặt 10 camera kết nối với công an xã để bảo vệ an ninh trật tự; nhà văn hoá được xây dựng khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hoá được đầu tư, tạo điều kiện cho đoàn thể và nhân dân trong khu tới sinh hoạt cộng đồng.

Bí thư chi bộ Phạm Hữu Thành cho biết: Mọi sự đóng góp xây dựng đều được công khai trên nhóm zalo của khu.

Trong lúc nói chuyện với chúng tôi ,điện thoại của ông Thành liên tục báo có tin nhắn mới. Ông Thành phân trần: Đây là tin nhắn của ông trưởng ban vận động báo đã nhận được 550 triệu đồng tiền đóng góp của Nhân dân và con em đang công tác xa quê gửi về để làm đường ra khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân với chiều dài 300m, rộng 3,5m, tạo điều kiện cho bà con canh tác, sản xuất hàng hoá. Mọi điều kiện như nhân lực, vật lực đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày nắng ráo là khởi công.

Khu 5, xã Bản Nguyên có tổng số 261 hộ với 780 nhân khẩu, chi bộ có 66 đảng viên. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong khu đã đoàn kết, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2023; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm 97,7%. Khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2024. Trong 2 năm (2023-2024), Ban Công tác mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp kinh phí xây dựng khu dân cư thông minh được hơn 1,3 tỷ đồng và trên 1.000 ngày công lao động... Từ những kết quả đạt được, cuối năm 2024, khu dân cư số 5 đã được UBND huyện Lâm Thao cũ công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM thông minh.

Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm lãnh đạo của chi bộ; sự chung sức đồng lòng của nhân dân và sự tận tâm, tận lực của Bí thư chi bộ Phạm Hữu Thành đã xây dựng khu 5 thành dân cư đáng sống.

Thúy Hằng