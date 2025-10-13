Yêu nghề và tinh thần “học không bao giờ cùng”

Thấm nhuần lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc”... trong suốt quá trình học tập, giảng dạy tại Trường Đại học Hùng Vương, cô Phạm Thị Thu Hường luôn biết khơi dậy, lan tỏa tinh thần học tập làm động lực, khát vọng phát triển, cống hiến vì lợi ích chung. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành giáo dục.

Sinh ra và lớn lên ở xã Hữu Đô - địa phương từng là căn cứ cách mạng quan trọng, mảnh đất giàu truyền thống, vì thế cô Hường đã luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho tinh thần vươn lên trong học tập và giảng dạy. Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, sinh năm 1984, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hường - Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Hùng Vương được biết đến là người luôn đam mê với nghề và tinh thần học tập vươn lên. Cô Hường chia sẻ: “Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn xác định việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là động lực để tôi không ngừng rèn luyện, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển chung của Nhà trường và của ngành giáo dục. Phong trào thi đua đã trở thành môi trường để tôi thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao quý”.

Cô Phạm Thị Thu Hường vinh dự được nhận Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước”, cô Hường luôn ý thức rằng, mỗi bài giảng tâm huyết, mỗi công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn, hay mỗi hành động chuẩn mực trong ứng xử đều là những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nghề và yêu Tổ quốc. Với niềm đam mê nghề nghiệp và tinh thần “học không bao giờ cùng”, cô đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động cập nhật tri thức mới thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, công bố nhiều bài báo trong nước và quốc tế, đồng thời, biên soạn và xuất bản các giáo trình phục vụ công tác giảng dạy và học tập như: Chủ nhiệm một đề tài NCKH cấp cơ sở; thành viên của một đề tài cấp tỉnh, một đề tài cấp Đại học Thái Nguyên và một đề tài cấp cơ sở. Hướng dẫn 7 đề tài, trong đó có 1 ý tưởng NCKH sinh viên đạt giải Ba cấp trường, 1 đề tài NCKH sinh viên đạt giải Khuyến khích cấp trường, 1 ý tưởng khởi nghiệp đạt giải Ba cấp trường tại Cuộc thi “Sinh viên Hùng Vương khởi nghiệp sáng tạo”...

Cô Hường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động cập nhật tri thức mới thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

Cùng với đó, cô Hường còn tham gia chủ biên/đồng chủ biên 2 giáo trình xuất bản quốc gia, 2 sách tham khảo và thành viên của một giáo trình xuất bản Quốc gia; chủ biên Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Khoa học và Kỹ thuật, năm 2024; đồng chủ biên sách tham khảo: Khoa học quản lý, NXB Khoa học xã hội, năm 2023. Đặc biêt, cô đã có 33 bài báo khoa học, trong đó có 8 bài đăng tạp chí Quốc tế (7 bài thuộc danh mục Scopus), một chương sách của nhà xuất bản uy tín quốc tế, 14 bài báo đăng trên Tạp chí trong nước, 10 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia...

Với những nỗ lực của bản thân cùng thành tích đáng nể, năm 2024 cô Hường đã được Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh và được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, cấp trường và các sở, ban ngành như: Đạt danh hiệu giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm, Hội thi giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm lần thứ nhất, năm 2020; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026; đạt giải ba Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021... Một điều vinh dự đối với cô Phạm Thị Thu Hường là một trong 210 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030.

Đinh Tú