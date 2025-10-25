Mường Động tăng tốc để phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Động đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút đầu tư và chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng xã Mường Động đạt chuẩnvào năm 2030. Ngay sau khi Đại hội được tổ chức thành công, xã đã khẩn trương triển khai các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển KT – XH với quyết tâm tăng tốc ngay từ đầu nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Chính quyền chủ động vào cuộc

Ngay khi chính quyền xã Mường Động đi vào hoạt động và sau thành công Đại hội Đảng bộ xã, Đảng ủy xã đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư – Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Xã chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội; chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh để giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng và khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng ủy xã đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy, bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt; kiện toàn 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực hiện nghiêm túc những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Đảng ủy xã đã ban hành Chỉ thị về phát triển đảng viên 6 tháng cuối năm 2025 để tập trung chỉ đạo. Đồng thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động thưc hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã...Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác Dân vận; Ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động công tác Dân vận trong tình hình mới.

Lãnh đạo xã công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận nhanh các phản ánh của Nhân dân

Đảng ủy cũng đã ban hành kịp thời Quy chế tiếp dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy; Quy định tiếp nhận và xử lý đơn thư; kế hoạch giải quyết khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy thực thực hiện nghiêm chế độ báo ngày về công tác nội chính, báo cáo đột xuất, chuyên đề... 9 tháng đầu năm, Bí thư Đảng ủy tiếp công dân 6 kỳ, không có công dân phản ánh kiến nghị.

UBND xã tiếp nhận nguyên trạng 11 đơn vị trường học, 4 trạm Y tế từ UBND huyện Kim Bôi (cũ) với 391 viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 36 viên chức sự nghiệp y tế về xã quản lý. Thực hiện việc bố trí, điều động cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định. Việc chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai hiệu quả với 100% cán bộ công chức, các cơ quan khối Đảng sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng. Xã cũng đã ban hành các Quy định, văn bản hướng dẫn sử dụng phần mềm thông suốt, hiệu quả trong toàn hệ thống.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã thành công, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trước tiên, xã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Xã Mường Động hiện duy trì tổng diện tích gieo trồng là 3.440 ha, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 10.000 tấn. Trong hoạt động chăn nuôi đã vận động Nhân dân từng bước hình thành các mô hình chăn nuôi tập trung, hiệu quả như: nuôi lợn, nuôi gà thả vườn, nuôi bò vỗ béo...

Hội Phụ nữ vận động hội viên nhân rộng mô hình gà thả vườn tại thôn Kim Đức

Để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực đầu tư trong Nhân dân đầu tư phát triển đa dạng ngành nghề. Tập trung duy trì làng nghề truyền thống, các sản phẩm chủ yếu khai thác lâm sản và sơ chế tại chỗ, sản xuất vật liệu xây dựng gắn với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chủ động tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa, dạy học nghề và tạo việc làm tại chỗ... góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xã chú trọng quan tâm các hộ kinh doanh, kết nối hỗ trợ vay vốn để phát triển và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường. Toàn xã có 668 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Xã Mường Động đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân thực hiện các quy định đúng pháp luật trong kinh doanh về chất lượng các loại mặt hàng. Đồng thời xây dựng kế hoạch quảng bá thế mạnh của địa phương để thực hiện du lịch cộng động, du lịch trải nghiệm, nhất là phát huy tiềm năng về nguồn nước khoáng.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung quan trọng cũng đang được tăng tốc ngay từ đầu nhiệm kỳ đó là xây dựng Nông thôn mới với việc các công tác tuyên truyền, vận động được duy trì thường xuyên, bằng nhiều hình thức thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của Nhân dân. Hiện xã đã đạt 14/19 tiêu chí Nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 và đang xây dựng Nghị quyết phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dương Liễu