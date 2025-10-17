Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ.

Đồng chí Trần Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Phúc cho biết: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao, Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% chi hội, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”... Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng các nội dung Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác”.

Hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố Vèo, phường Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường các tuyến đường văn minh tự quản, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phụ nữ phường Vĩnh Phúc đã tích cực học tập, đổi mới sáng tạo, phấn đấu rèn luyện nâng cao năng lực về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chị em đã phát huy được tính tự chủ, sáng tạo, tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chị em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, học tập nâng cao tay nghề, chủ động nắm bắt kỹ thuật, công nghệ, tăng năng suất lao động, tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chị em phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát thị trường, nắm bắt nhu cầu xã hội, mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đội ngũ nữ chủ doanh nghiệp, nữ tiểu thương ngày càng năng động, nhiều chị đã trở thành chủ doanh nghiệp thành đạt, giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho nhiều lao động, đóng góp không nhỏ vào chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm của địa phương.

Bên cạnh đó, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội LHPN phường triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng, tham gia. Các cấp Hội duy trì nhiều mô hình tiết kiệm; phối hợp với Quỹ TYM và Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 68 tỷ đồng; hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi cho trên 30 lượt hộ phụ nữ khó khăn với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; giới thiệu cho 115 con em hội viên học nghề vào làm việc tại các doanh nghiệp; giới thiệu 15 phụ nữ và con của hội viên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài... Thông qua các hoạt động trên đã giúp 25 gia đình hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường còn 0,21%, hộ cận nghèo còn 0,35%.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phụ nữ phường Vĩnh Phúc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; tiên phong trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN phường đã vận động gần 200 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu với 10 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu từ 3 - 5 năm, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/trẻ; vận động hỗ trợ 180 triệu đồng cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trong chương trình “Nâng bước em tới trường” tại tỉnh Tuyên Quang; thăm, tặng 120 suất quà trị giá gần 60 triệu đồng cho các hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn và hội viên thuộc gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết...

Hội LHPN phường Vĩnh Phúc thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác đã được các cấp Hội LHPN phường triển khai hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia như: Xây, sửa nhà mái ấm tình thương; Tổ phụ nữ “3 sạch”; xây dựng tuyến phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”, “Tuyến đường văn minh phụ nữ tự quản”; mô hình “Phụ nữ giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế”, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Tiết kiệm theo gương Bác”... Các mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác an sinh, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời khẳng định vị thế, nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, Hội LHPN phường Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt; duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, việc làm tốt, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Mai Anh