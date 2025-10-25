Chị Lượng “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Năm đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” thì Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 vinh dự có chị Đặng Thị Lượng-Phó phòng Hoàn thành là 1 trong 10 cá nhân được trao thưởng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua, mà cốt lõi là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”...

Chị Đặng Thị Lượng vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm”.

Có chuyên môn là cơ khí chính xác, trong những năm qua, chị Lượng luôn cố gắng phấn đấu tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn được công ty và các đồng nghiệp đánh giá cao. Từ công nhân rồi được đề bạt là tổ trưởng, sau 4 năm chị được lãnh đạo công ty tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó phòng Hoàn thành.

Chị chia sẻ: “Thực hiện phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tôi luôn tự tìm hiểu, đánh giá để đưa ra các sáng kiến cải tiến có giá trị kinh tế cao năm. Từ năm 2020 đến nay mỗi năm tôi đều có ít nhất 2 sáng kiến cải tiến mang lại giá trị kinh tế cho Công ty, ngoài ra mỗi tháng sẽ có ít nhất 1 đề xuất cho Ban an toàn cải tiến môi trường làm việc để nơi làm việc ngày càng thân thiện và an toàn”. Không chỉ tự nghiên cứu để đưa ra những sáng kiến, giải pháp, chị còn chia sẻ và tuyên truyền cho 100% nhân viên trong tổ cùng hưởng ứng. Mỗi cá nhân trong bộ phận đều đưa ra mục tiêu mỗi năm có 1 đề xuất cải tiến và 1 đề xuất mối nguy. Trong các năm qua 100% nhân viên của bộ phận hoàn thành đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Chị Vũ Thị Tuyết Lan- Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 cho biết: “Đoàn viên Đặng Thị Lượng không chỉ tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mà nhiều năm qua còn là điển hình “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Công ty, về gia đình, chị hòa thuận hạnh phúc con cái được dạy dỗ ngoan ngoãn. Chị là tấm gương để các chị em trong bộ phận học tập và noi theo. Năm 2024 có 4 đoàn viên của bộ phận nhận giấy khen của Công đoàn các khu công nghiệp danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. 15 đoàn viên nhận giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty; 1 đoàn viên nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh”.

Đến nay, cả hai con trai luôn được chăm nom, dạy bảo chu đáo trong đó 1 cháu đã tốt nghiệp đại học và 1 đang học tại Học viện Nông nghiệp. Công việc tại Công ty bận rộn, nhưng có được sự hỗ trợ từ phía chồng và gia đình nên chị vẫn vẹn tròn cả hai vai, hiếu thuận với bố mẹ và nuôi dạy con cái mạnh khỏe, chăm ngoan. Ở nhà, hai vợ chồng còn trồng lúa, nuôi gà, lợn để tăng thu nhập; nhiều năm liền gia đình chị đạt gia đình văn hóa ở khu dân cư.

Chị Lượng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ , có nhiều sáng kiến, giải pháp trong sản xuất

Chị Lượng chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động ở công ty. Bộ phận hoàn thành là 1 trong nhưng hạt nhân trong phong trào thể thao của Công ty. Các đoàn viên của bộ phận rất yêu thể thao và rất tích cực tham gia các hoạt động sau giờ làm việc. Đây là hoạt động rất tốt giúp đoàn viên của bộ phận có sân chơi bổ ích nâng cao tình đoàn kết và tinh thần làm việc nhóm”. Với vai trò là cán bộ chị cũng luôn nắm bắt tăm tư, nguyện vọng của đoàn viên để tham mưu cho BCH công đoàn có chế độ chính sách giúp đoàn viên yên tâm lao động sản xuất.

Những nỗ lực, cố gắng của chị đã được khẳng định thông qua nhiều phần thưởng như Giấy khen của Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 “Có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất” ; Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chị vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được trao tặng giải thưởng ““Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I

Thu Hà