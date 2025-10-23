Gương sáng Công an xã tận tụy vì dân

Ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây luôn nhắc đến anh với sự tin tưởng và quý trọng. Anh là người đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ an ninh trật tự (ANTT), đưa xã nhà trở thành điểm sáng về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đó là Trung tá Bùi Thanh Quang - Phó trưởng Công an xã Yên Thủy.

Sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất Yên Thủy, Trung tá Quang thấu hiểu từng nẻo đường, từng hoàn cảnh, tính cách người dân. Chính sự am hiểu đó giúp anh xử lý linh hoạt, mềm mỏng nhưng quyết đoán trong từng vụ việc. Thời gian qua, trên địa bàn xã và các khu vực giáp ranh xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành từng tốp, mang theo hung khí nguy hiểm, điều khiển xe mô tô không biển số, lạng lách, đánh võng, quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm “câu view”, thể hiện “đẳng cấp”, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến ANTT. Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an xã, trong đó có vai trò nổi bật của Trung tá Quang, tình hình ANTT đã có chuyển biến rõ nét.

Điển hình là ngày 20/9, trong quá trình tuần tra, Công an xã Yên Thủy cùng lực lượng phối hợp đã bắt giữ nhóm 10 đối tượng sinh năm 2007-2011, mang theo kiếm, súng bắn đạn bi sắt, tụ tập trên tuyến Hồ Chí Minh và QL12B để “leo rank” - chặn xe người khác, uy hiếp, bẻ biển số rồi đăng lên TikTok khoe chiến tích. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp phương tiện, hung khí liên quan. Công an xã Yên Thuỷ đã bàn giao toàn bộ số đối tượng, phương tiện, hung khí và các tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Quang chia sẻ: “Công việc không bao giờ có giờ hành chính rõ ràng. Có hôm nửa đêm đang ngủ cũng phải dậy ngay khi nhận được tin báo. Làm Công an xã, điều quan trọng nhất là gần dân, hiểu dân và làm dân tin.”

Không chỉ bám sát địa bàn, Trung tá Quang còn là người khởi xướng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả như: “Tổ liên gia tự quản”, “Cổng trường an toàn”, “Zalo an ninh - kết nối thông tin”, mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự và hoạt động giao thông”" giúp người dân chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Trung tá Bùi Văn Quang (người đứng) theo dõi camera an ninh trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn

Trong 5 năm từ 2020-2025 với cương vị là Trưởng Công an xã Lạc Thịnh (trước sát nhập địa giới hành chính) đã kiện toàn củng cố 47 tổ dân cư tự quản tại 11 xóm, tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền trực tiếp, 150 lượt tuyên truyền qua loa phát thanh, phối hợp thực hiện trên 50 buổi tuần tra, kiểm soát và giải quyết hơn 20 vụ việc liên quan đến ANTT. Thường xuyên bám sát địa bàn thôn xóm, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, chỉ đạo lực lượng Công an viên lập danh sách quản lý, theo dõi đối tượng, thường xuyên làm tốt công tác thông tin báo cáo tháng, quý.

Ngoài ra khi có tình hình đột xuất phải báo cáo ngay và thường xuyên cập nhập tin, số liệu báo cáo kịp thời mọi tình hình, hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn. Do vậy, trên địa bàn xã Lạc Thịnh không có các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; từ năm 2020 đến 2025 xã Lạc Thịnh không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không có hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động của băng nhóm tội phạm theo kiểu “Xã hội đen”, không có hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen”.

Nhờ sự tận tụy, mẫn cán, anh đã nhiều lần được Chủ tịch UBND huyện, Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Năm 2022, được Bộ Công an biểu dương, tôn vinh danh hiệu “Trưởng Công an xã tiêu biểu “Sống trong lòng dân” và nhiều Bằng khen, giấy khen khác về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau khi sáp nhập địa giời hành chính, với vai trò là Phó trưởng Công an xã Yên Thủy phụ trách Tổ Cảnh sát khu vực, anh Quang được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ Cảnh sát khu vực nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn xã; đồng thời đề xuất những chủ trương, chính sách, biện pháp đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về ANTT, an toàn xã hội.

Tham mưu cho UBND xã phối hợp thực hiện việc quản lý, giáo dục đối tượng bị hình phạt quản chế, bị phạt cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo cư trú tại địa phương...; quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy; xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổ Cảnh sát khu vực...

Trung tá Bùi Văn Quang (thứ 2 từ trái sang) trao đổi công việc với cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực

Không chỉ là một cán bộ công an tận tụy, anh Quang còn là người anh, người bạn gần gũi của bà con. Với người dân, anh là chỗ dựa khi xảy ra tranh chấp; là người hòa giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng có nguy cơ trở thành điểm nóng; là người luôn có mặt kịp thời mỗi khi dân cần. Công việc của một Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực không đơn giản là tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng - mà còn là người hòa giải, người kết nối.

Sự tận tâm, trách nhiệm và gần gũi của Trung tá Bùi Văn Quang chính là hình ảnh tiêu biểu của người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Anh xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở - nơi bình yên bắt đầu từ những việc tưởng như nhỏ nhất.

Đinh Thắng